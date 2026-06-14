Dögunalmas első félidő után beindult a meccs, Van Dijk fejelt gólt négy perc alatt, de gyorsan válaszolt is rá Japán. Nem sokkal később Summerville lőtt látványos gólt, de a 89. percben Ogava fejesével alakult ki a végeredmény.
A hajrában énekelték ki a hollandok szájából a sajtot
Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ogava Koki fejesgólja.
Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ogava Koki fejesgólja.
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