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A hajrában énekelték ki a hollandok szájából a sajtot

Ogava Koki fejesgólja.
Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ogava Koki fejesgólja.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 14. 23:58
Ogava Koki fejesgólja.
Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ogava Koki fejesgólja.

Dögunalmas első félidő után beindult a meccs, Van Dijk fejelt gólt négy perc alatt, de gyorsan válaszolt is rá Japán. Nem sokkal később Summerville lőtt látványos gólt, de a 89. percben Ogava fejesével alakult ki a végeredmény.

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