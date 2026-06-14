A japánok fejesgóllal csentek pontot a 89. percben Hollandiától a vébén

Rögtön a harmadik percben nagy helyzettel kezdődött a meccs, ekkor Donyell Malen fordult le a védőjéről, ám a lövését védeni tudta Zion Szuzuki. Itt még joggal bízhattunk egy izgalmas találkozóban, ám nagyjából tíz perc alatt világossá vált, hogy hiú ábránd volt. Hollandia óriási mezőnyfölényben focizott, de a stabil japán védekezés ellen tehetetlen volt. Rém unalmas első félidő után nem esett gól.

Térfélcsere után azonban pillanatok alatt megváltozott minden. Ezúttal nemcsak helyzet, hanem gól is jött hamar. Egy pocsék szabadrúgás után felszabadítottak a japánok, de Frenkie de Jong összeszedte a labdát, majd Ryan Gravenberchhez passzolt, aki habozás nélkül kanyarított a tizenhatosra. Az ott portyázó Virgil van Dijk pompásan fejelt a rendezetlen védők között a bal alsó sarokba.

Mindössze hét percig örülhetett, mert Kubo Takefusza kavargatott a tizenhatos bal oldalán, majd visszagurított Nakamura Keitónak, aki némi forgolódás után kilőtte a jobb alsót. Megint hamar jött erre a válasz, Summerville a jobb szélről befelé cselezett, majd úgy lőtt a hosszú alsóba, hogy a kapufáról pattant be a labdája.

Előbb a japánok változtattak, majd Ronald Koeman húzott meg egy hármas cserét az ivószünet alatt, ezután pedig a japánok is három helyen változtattak. Az utolsó 10-15 percre megváltozott a játék, a hollandok behúzódtak az előnyüket védve, miöközben az ázsiai csapat nagy nyomást helyezett ellenfelére. Nem tűnt valószínűnek, de a 89. percben a csereként beálló Ogava Koki fejjel egyenlített ki Van Dijkék ellen!

A hosszabbításban úgy tűnt, Japán a győzelemre is ráhajt, de végül be kellett érnie mindkét csapatnak egy-egy ponttal.