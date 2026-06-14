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A japánok fejesgóllal csentek pontot a 89. percben Hollandiától a vébén

Ogava Kokiék ünneplik az egyenlítő gólt Hollandia ellen.
Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP
Ogava Kokiék ünneplik az egyenlítő gólt.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 14. 21:45FRISSÍTVE: 2026. 06. 15. 00:15
Ogava Kokiék ünneplik az egyenlítő gólt Hollandia ellen.
Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP
Ogava Kokiék ünneplik az egyenlítő gólt.
Elkezdődött az F csoport számára is a világbajnokság, ráadásul elsőként mindjárt egy ígéretes mérkőzéssel. Hollandia még Európában is a legjobbak közé tartozik játékosállománya alapján, ám ellenfele az a japán volt, amelynek kerete szintén topligás focistákkal van tele. Drámai befejezés után 2-2-re végeztek egymás ellen.

Rögtön a harmadik percben nagy helyzettel kezdődött a meccs, ekkor Donyell Malen fordult le a védőjéről, ám a lövését védeni tudta Zion Szuzuki. Itt még joggal bízhattunk egy izgalmas találkozóban, ám nagyjából tíz perc alatt világossá vált, hogy hiú ábránd volt. Hollandia óriási mezőnyfölényben focizott, de a stabil japán védekezés ellen tehetetlen volt. Rém unalmas első félidő után nem esett gól.

Térfélcsere után azonban pillanatok alatt megváltozott minden. Ezúttal nemcsak helyzet, hanem gól is jött hamar. Egy pocsék szabadrúgás után felszabadítottak a japánok, de Frenkie de Jong összeszedte a labdát, majd Ryan Gravenberchhez passzolt, aki habozás nélkül kanyarított a tizenhatosra. Az ott portyázó Virgil van Dijk pompásan fejelt a rendezetlen védők között a bal alsó sarokba.

Virgil van Dijk gólja Japán ellen.
Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP Virgil van Dijk gólja.

Mindössze hét percig örülhetett, mert Kubo Takefusza kavargatott a tizenhatos bal oldalán, majd visszagurított Nakamura Keitónak, aki némi forgolódás után kilőtte a jobb alsót. Megint hamar jött erre a válasz, Summerville a jobb szélről befelé cselezett, majd úgy lőtt a hosszú alsóba, hogy a kapufáról pattant be a labdája.

Előbb a japánok változtattak, majd Ronald Koeman húzott meg egy hármas cserét az ivószünet alatt, ezután pedig a japánok is három helyen változtattak. Az utolsó 10-15 percre megváltozott a játék, a hollandok behúzódtak az előnyüket védve, miöközben az ázsiai csapat nagy nyomást helyezett ellenfelére. Nem tűnt valószínűnek, de a 89. percben a csereként beálló Ogava Koki fejjel egyenlített ki Van Dijkék ellen!

A hosszabbításban úgy tűnt, Japán a győzelemre is ráhajt, de végül be kellett érnie mindkét csapatnak egy-egy ponttal.

Jún. 14. Június 14. 22:00
DALLAS AT&T Stadium
NED Hollandia
2:2
JPN Japán
F CSOPORT
közvetítés
Virgil van Dijk
Virgil
50
Keito Nakamura
Nakamura
56
C. Summerville
Summerville
60
C. Summerville
Summerville
63
Daizen Maeda
Maeda
65
Junya Ito
J. Ito
65
Donyell Malen
Malen
69
Memphis Depay
Memphis
69
C. Summerville
Summerville
69
Teun Koopmeiners
Koopmeiners
69
Tijjani Reijnders
Reijnders
69
Quinten Timber
Q. Timber
69
Ritsu Doan
Doan
74
Yukinari Sugawara
Sugawara
74
Takefusa Kubo
Kubo
74
Koki Ogawa
Ogawa
74
Tsuyoshi Watanabe
Watanabe
74
Takehiro Tomiyasu
Tomiyasu
74
Ryan Gravenberch
Gravenberch
80
Nathan Ake
Aké
80
Memphis Depay
Memphis
82
Ayase Ueda
Ayase
83
Kento Shiogai
Shiogai
83
Cody Gakpo
Gakpo
84
Brian Brobbey
Brobbey
84
Daichi Kamada
Kamada
88
Micky van de Ven
Van De Ven
90
4-3-3
3-4-2-1
Bart Verbruggen Verbruggen 1
Denzel Dumfries Dumfries 22
Micky van de Ven Van De Ven 15
Virgil van Dijk Virgil 4
Jan Paul van Hecke Van Hecke 6
Ryan Gravenberch Gravenberch 8
Frenkie de Jong F. De Jong 21
Tijjani Reijnders Reijnders 14
Crysencio Summerville Summerville 24
Donyell Malen Malen 18
Cody Mathes Gakpo Gakpo 11
Zion Suzuki Z. Suzuki 1
Hiroki Ito H. Ito 21
Shogo Taniguchi Taniguchi 3
Tsuyoshi Watanabe Watanabe 16
Daichi Kamada Kamada 15
Kaishu Sano Sano 24
Ritsu Doan Doan 10
Ayase Ueda Ayase 18
Daizen Maeda Maeda 11
Keito Nakamura Nakamura 13
Takefusa Kubo Kubo 8
23:58

A hajrában énekelték ki a hollandok szájából a sajtot

Dögunalmas első félidő után beindult a meccs, Van Dijk fejelt gólt négy perc alatt, de gyorsan válaszolt is rá Japán. Nem sokkal később Summerville lőtt látványos gólt, de a 89. percben Ogava fejesével alakult ki a végeredmény.

96'

Vége, 2-2 maradt a mérkőzés

Hiába hosszabbított hat percet az amerikai játékvezető, nem esett már több gól, a japánok kicsikartak egy pontot a nyitómeccsükből!

89'

Itt a csattanó!

Ki gondolta volna, hogy szögletből, fejjel fogják bevenni a hollandok kapuját a 89. percben?! Pedig így történt, teljesen letámadták ellenfelüket a japánok, sorra lődözték a szögleteket, végül Ogava fejelt kapura egy jobbról érkező beadást, ami még Kamada fején is megpattant, így jutott a hálóba.

83'

Nyomnak a japánok

De Van Dijk a levegő ura, rendkívül stabil az európaiak védeleme az irányításával. Jön viszont a hajrá, nem lenne meglepő, ha jönne még gól a meccsen, mindkét olalon benne van a játékban.

70'

Mindkét edző cserélt

Maeda helyett Ito Dzsunja érkezett a japánokhoz, míg a túloldalon három helyen változtatott Koeman: bejött Depay, Koopmeiners és Quinten Timber. Malen, Summerville és Reijnders számára ért véget a meccs.

66'

Kubo villant újra

Kettőt tolt a labdán, nem támadták eléggé, ezért el is durrantott egy lövést. Nem sokkal tévesztett célt.

64'

Megint a hollandok vezetnek

Hiába tűnt úgy, hogy a lélektani előny a japánoknál van, Summerville egy jó csel után a tizenhatos előteréből a jobb alsóba tekert. Ezúttal is a kapufáról pattant hálóba a labda, ezúttal is a hollandok vezetnek.

60'

Nőtt a nyomás Hollandián

Újra és újra jönnek előre a japánok, Doan és Kubo is rendkívül aktív. Alapvetően továbbra is kontrázni próbálnak az ázsiaiak, de egyértelműen feldobta őket az egyenlítő találat.

50'

Vezet Hollandia!

Jól kezdte a második félidőt a holland csapat, de egy pocsék szabadrúgás kellett az áttöréshez. A tisztázás után ugyanis De Jong szedte össze a labdát, majd Gravenberchhez passzolt, aki a kissé rendezetlen védelem mögé lőtte a labdát. Tökéletesen szolgálta ki Virgil van Dijkot, aki nagyon szépen fejelt a bal alsó sarokba, kapufás gólt szerezve. Vezet Hollandia!

46'

Megyünk tovább

Folytatódott a mérkőzés, de szünetben nem cseréltek a kapitányok.

Félidő

Vége az első félidőnek

Hála az égnek. Eseménytelen volt az első 45 perc, hiába birtokolta 69 százalékban a labdát Hollandia. A japánok nagyon fegyelmezetten védekeztek, Malen korai lövését és szöglet utáni fejesét is hárította Szuzuki. Remélhetőleg a második félidőben több izgalom vár ránk.

45'

Ueda is villant egyet

Mélységi indítás után Ueda a jobb oldalon lépett ki, éles szögből az oldalhálóba lőtt.

42'

Végre Japán is villant

Dumfries elnézett egy ívelést, amit így átvehetett Nakamura, egy pattanás után kapura is lőtt, de picivel a jobb kapufa mellé pattogott a labdája. Életjel a japánoktól így a végére.

33'

Na, a japánok összehoztak némi izgalmat

Két védő ütközéséből ugyanis Malen jutott labdához, ám a beadását blokkolni tudta Tanigucsi. A szögletből viszont majdnem vezetést szereztek a hollandok, Szuzuki védeni tudta a fejest, ezért aztán maradt a gól nélküli döntetlen. Viszont történt valami a meccsen végre!

25'

Íme a szokásos holland buli

A meccsen nem jutottak kimondottan helyzetekig a felek, ezért meglehetősen eseménytelenül jutottunk el a frissítő szünetig. Ez viszont kiváló alkalom arra, hogy megcsodáljuk a holland szurkolók hagyományos ugrálását.

17'

Malennek másodszor már nem sikerült

Hirtelen rágyorsítottak a hollandok, Malen egy csel után ment volna tovább, de a japán védők tanultak a harmadik percből, simán elpöckölték előle a labdát. Még így is Malen a legérdekesebb játékos eddig a mérkőzésen.

10'

Hát, eddig nem nagy az iram

A korai villanás óta nagy a csend a meccsen. Hollandia lassan, türelmesen keresi a rést a japán pajzson. Az ázsiai csapat főleg egy az egy elleni játékokkal, vagy rövid passzokból álló kombinációkkal igyekeznek zavart okozni, de kevés sikerrel teszik mindezt. Röviden: az első tíz perc unalmas volt.

3'

Máris az első helyzet!

Malen kapott egy labdát a tizenhatoson, de nem tette vissza a labdát, hanem lefordult vele és a jobb felső sarkot vette célba. Szuzuki nagyot mentett, a szögletből nem lett semmi.

1'

Elkezdődött a mérkőzés!

Hollandia kezdte a mérkőzést, előre is rongyolt öt játékos, hogy a kapus felívelésére lecsapjon. Nem lett belőle semmi, de hivatalosan is elkezdődött az F csoport számára a vb!

21:50

A nap jópofa ténye

Ez lesz Ronald Koeman első vb-meccse edzőként! A 63 éves szakember korábban 2018 és 2020 között irányította hazája válogatottját, ám akkor nem rendeztek vébét, így aztán nem kerülhetett sor a debütálására sem. Másik nemzeti csapatot pedig nem irányított még.

21:45

A történelem nem Japán mellett szól

A két válogatott eddig háromszor találkozott egymással: 2009-ben felkészülési meccsen az európaiak 3-0-ra nyertek, négy évvel később 2-2-es döntetlen született, míg legutóbb, a 2010-es vb csoportkörében Sneijder gólja döntött a három pont sorsáról.

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