Ordenáré nagy összeggel tartoznak még a 2018-as kamupártok

Súlyos százmilliók úgy tűnik, hogy sose kerülnek vissza az állam malacperselyébe. Ezek a bírságok zömmel a vissza nem adott ajánlóívek miatt lettek kiróva.

Miközben a Megoldás Mozgalmat és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot nemrég 1-1 millió forintra (mindenféle pártot együtt kb. 6,6 millióra) büntetett a Nemzeti Választási Iroda (NVI), mert nem vitték vissza időben az üres ajánlóíveket, addig a 2018-as büntetések még alig csorogtak be az államkasszába – derül ki az RTL.hu cikkéből.

2021. decemberi állapotok szerint összesen 716 847 419 forint választási bírsággal tartozik még 51 párt a magyar államnak a 2018-as választásokról.

Mindössze 6,4 millió forint bírságot fizettek be négy év alatt a pártok. Ezek elsöprő többségét az ajánlóívek miatt. Négy éve még sokkal könnyebb volt kamupártnak lenni: ezek a pártok a jelöltséggel járó állami támogatásokat zsebelték be, valódi kampányt szinte nem is végeztek (a Fidesz megszigorította az indulási feltételeket, így klasszik kamupárt alig maradt 2022-re). Sok ilyen párt az egyéni jelöltjeinek szükséges 500 aláírást csalásokkal szerezte meg. Az aláírások másolása nagyüzemben ment, volt olyan nő, akinek szignója 19 párt ajánlóívén is megjelent.

Idén Gattyán György Megoldás Mozgalmának és a Gődény György vezette Normális Élet Pártjának (NÉP) egyes jelöltjeinél fordultak elő furcsa esetek.

Élhetőbb, Boldog Elégedetlenek Oxigénje

Visszatérve a 2018-as választásokra, a legtöbb befizetetlen bírságot az Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt halmozta fel: 358,3 millió forinttal tartoznak, 75-ször büntették meg őket. Az Elégedetlenek Pártja 106 millóval, az Oxigén Párt 102,3 millióval tartozik. A többi párt jóval 100 millió forint alatti összeggel tartozik. Az Élhetőbb párt csak 3, az Elégedetlenek 5, az Oxigén pedig 1 jelöltet állított, mindegyik messze nem érte el az 500 szavazatot (az aláírásokat pedig igen). Mindhárom párt hivatalosan működik még.

Az említett pártok nem állítottak országos listát, ellenben az Összefogás Párt igen, de ők meg az 1 százalékot sem érték el a választáson. Ezért vissza kellett volna fizetniük a kampánytámogatást, de a párt még 2020 októberében is 315 millió forinttal adós volt. A Transparency International szerint mintegy 3 milliárd forint támogatás tűnt el a kamupártoknál.

Kapcsolódó A szemünk előtt csalják el a választást Két és fél milliárd forint kampánytámogatást kaphatnak a kamupártok. Egy részük már most az eltűnésre készül: üres telekre és üdülőbe bejelentett pártot is találtunk a listát állítók között. Legalább 16 körzetben rokonok indultak egymás ellen.

Kisebb tartozás nagy pártnak is akad, pl. az LMP-nek 40 ezer forint (szerintük adminisztrációs hiba). A többi párt, így a Fidesz is kapott pár százezer forintos bírságot a le nem adott ajánlóívek miatt, de mindegyik befizette. Mindenesetre 2022. december 31-én elévülnek a bírságtartozások, bár ha végrehajtás indul miattuk, akkor még fél évet nyernek a sunyuló pártok.