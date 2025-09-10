balogh lászlódella - podcasthitelingatlan.com
Őrület van a lakáspiacon

2025. 09. 10.
A hitelfelvevők arra számítanak, hogy fél év múltán hozzájutnak a kiszemelt lakáshoz. A Della vendége, Balogh László ingatlanpiaci szakértő szerint sokkal többen hajlandók adósságba verni magukat, mint akár nyár elején.

Ingatlanpiaci várakozások szerint mostantól számítva fél éven belül hozzájut saját lakásához az Otthon Start Programban 3 százalékos fix kamattal kínált hitelek első körös felvevőinek a harmada. Ezt a körükben végzett felmérések is megerősítik: a válaszolók 36 százaléka jelölte meg ezt az időintervallumot. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László egy másik érdekes momentumra is felhívta a figyelmet a Dellában: amíg a márciusi szondázásuk során a több mint tízezer válaszadó fele mondta azt, hogy hitelből vásárolnának lakást, augusztus elején már 71 százalék nyilatkozott így.

A kedvező kamatozású hitel tehát találkozott az igényekkel, ám korántsem biztos, hogy a hitelbírálat eredményesen zárul az ügyfelek számára. A szakértő arra hívta fel a figyelmet adásunkban, hogy voltak, akik még a program szeptemberi indulása előtt foglalót tettek le a kiszemelt lakásra, bízva abban, hogy már csak pár adminisztrációs lépés választja el őket az új otthonuktól, de a banki értékbecslések átírhatják a terveiket.

Könnyen lehet, hogy a bank alacsonyabb értéket állapít meg és ehhez igazítja a hitel összegét, vagyis az ügyfélnek nagyobb önerőt kell biztosítania,

ami akár a tranzakció elmaradásához vezethet, így viszont elbukják a foglalót is. Balogh László jelenleg ezt látja a legnagyobb kockázatnak, ezért szerinte körültekintőnek kell lenniük a hitelfelvevőknek, akármekkora is a nyomás rajtuk a pörgő piac miatt. Azt javasolja, hogy az érdeklődők kérjenek előzetes hitelbírálatot, hogy lássák, meddig ér a takarójuk.

Arról is beszélgettünk, hogy az új lakások várható áremelkedése idővel a használt lakások árát is emelni fogja, és arról is, hogy mely városokban van még tere a befektetési célú ingatlanvásárlásnak. Vendégünk segítségével profiloztuk a tipikus otthon startost.

(A Della podcast legközelebb szeptember 24-én jelentkezik új adással.)

Őrület van a lakáspiacon
