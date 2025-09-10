Ingatlanpiaci várakozások szerint mostantól számítva fél éven belül hozzájut saját lakásához az Otthon Start Programban 3 százalékos fix kamattal kínált hitelek első körös felvevőinek a harmada. Ezt a körükben végzett felmérések is megerősítik: a válaszolók 36 százaléka jelölte meg ezt az időintervallumot. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László egy másik érdekes momentumra is felhívta a figyelmet a Dellában: amíg a márciusi szondázásuk során a több mint tízezer válaszadó fele mondta azt, hogy hitelből vásárolnának lakást, augusztus elején már 71 százalék nyilatkozott így.

A kedvező kamatozású hitel tehát találkozott az igényekkel, ám korántsem biztos, hogy a hitelbírálat eredményesen zárul az ügyfelek számára. A szakértő arra hívta fel a figyelmet adásunkban, hogy voltak, akik még a program szeptemberi indulása előtt foglalót tettek le a kiszemelt lakásra, bízva abban, hogy már csak pár adminisztrációs lépés választja el őket az új otthonuktól, de a banki értékbecslések átírhatják a terveiket.

Könnyen lehet, hogy a bank alacsonyabb értéket állapít meg és ehhez igazítja a hitel összegét, vagyis az ügyfélnek nagyobb önerőt kell biztosítania,

ami akár a tranzakció elmaradásához vezethet, így viszont elbukják a foglalót is. Balogh László jelenleg ezt látja a legnagyobb kockázatnak, ezért szerinte körültekintőnek kell lenniük a hitelfelvevőknek, akármekkora is a nyomás rajtuk a pörgő piac miatt. Azt javasolja, hogy az érdeklődők kérjenek előzetes hitelbírálatot, hogy lássák, meddig ér a takarójuk.

Arról is beszélgettünk, hogy az új lakások várható áremelkedése idővel a használt lakások árát is emelni fogja, és arról is, hogy mely városokban van még tere a befektetési célú ingatlanvásárlásnak. Vendégünk segítségével profiloztuk a tipikus otthon startost.

(A Della podcast legközelebb szeptember 24-én jelentkezik új adással.)