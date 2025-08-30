budapestbuktatókfix 3 százalékos kamatotthon start hitel
Gazdaság

Megkaptam az első pofonokat, miközben a 3 százalékos hitellel ingatlanra vadásztam Budapesten

Varga Jennifer / 24.hu
admin Zsilák Szilvia
2025. 08. 30. 07:08
Varga Jennifer / 24.hu
A kormány 3 százalékos lakáshitelprogramja elsőre úgy hangzik, mintha a saját lakás végre bárki számára elérhetővé válna. A valóságban azonban a 10 százalékos önerő csak belépőjegy a budapesti lakáspiacra, ahol az árak, a foglalók és a banki értékbecslések gyorsan szétzúzhatják az álmokat. Megnéztem, mire elég az új támogatott hitelkonstrukció a fővárosban, és azt találtam, hogy néhány kijózanító pofon várja az első lakásukat keresőket.

Hahó, fiatalok, 3 százalékos kedvezményes hitel az első lakásra vagy házra. Bárkinek. Bárhol

jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök július 2-án, majd a hónap végén megjelent a kormányrendelet is, amelynek ígéretei vonzónak tűnnek:

  • akár 50 millió forintos hitel,
  • legfeljebb 25 éves futamidővel,
  • fix kamattal az első lakásra.

A program szerint „többé nem csak álom az első saját otthon.”

A konstrukció egyik legvonzóbb ajánlata, hogy a miniszterelnök bejelentése szerint elegendő lehet a 10 százalék önerő is – nekem ennél valamivel többem is van. A kormányrendelet szerint a lakás ára legfeljebb 100 millió forint, a családi házé pedig 150 millió forint lehet, így a program elméletileg tökéletesen illeszkedik az elképzeléseimhez. Az elmúlt hetekben otthonkeresésbe kezdtem, megnéztem ténylegesen mennyi önerőre lesz szükségem az első lakásomhoz.

A lelkesedésem aztán hamar alábbhagyott.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az űrhajós bejelentette: pukizott egyet
Megnyitotta a tanévet az államtitkár: Szent Istvánok mellett rendre feltűntek Orseolo Péterek
Összetört az orbáni karakter, amit húsz évig építettek?
Százasával küldik el a vendégmunkásokat az egyik legnagyobb hazai akkugyárból
Az ukrán külügy berendelte a magyar nagykövetet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik