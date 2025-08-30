Megkaptam az első pofonokat, miközben a 3 százalékos hitellel ingatlanra vadásztam Budapesten

Hahó, fiatalok, 3 százalékos kedvezményes hitel az első lakásra vagy házra. Bárkinek. Bárhol

– jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök július 2-án, majd a hónap végén megjelent a kormányrendelet is, amelynek ígéretei vonzónak tűnnek:

akár 50 millió forintos hitel,

legfeljebb 25 éves futamidővel,

fix kamattal az első lakásra.

A program szerint „többé nem csak álom az első saját otthon.”

A konstrukció egyik legvonzóbb ajánlata, hogy a miniszterelnök bejelentése szerint elegendő lehet a 10 százalék önerő is – nekem ennél valamivel többem is van. A kormányrendelet szerint a lakás ára legfeljebb 100 millió forint, a családi házé pedig 150 millió forint lehet, így a program elméletileg tökéletesen illeszkedik az elképzeléseimhez. Az elmúlt hetekben otthonkeresésbe kezdtem, megnéztem ténylegesen mennyi önerőre lesz szükségem az első lakásomhoz.

A lelkesedésem aztán hamar alábbhagyott.