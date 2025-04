A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint jelenleg 5246 készpénzes automata üzemel hazánkban, ebből 4475-öt működtetnek a kereskedelmi bankok, 771-et független szolgáltatók. 974 olyan település van, ahol található ATM-berendezés, míg

2181 településen nem működik készpénzes automata.

Arról is érdeklődtünk a jegybanknál, kötelezhető-e az összes bank, illetve kártyakibocsátó arra, hogy telepítsen ATM-et azokon a településeken, ahol még nincs automata, illetve azok is kötelezhetők-e, melyeknek alig vagy egyáltalán nincs ATM-jük. Erre a kérdésünkre az MNB nem válaszolt, ahogy arra sem, miként kivitelezhető a kormány terve, hogyan épülhet fel az új rendszer, mondván, az ATM-telepítési program részletszabályait érintő kérdésekben a nemzeti bank nem illetékes. Pedig az április 1-jén megjelent törvényjavaslat alapján lesz szerepe a jegybanknak is, hiszen az elképzelések szerint felhatalmazást kap az MNB elnöke arra, hogy „rendeletben állapítsa meg a pénzforgalmi szolgáltatók e törvény szerinti teherviselésének, költségeinek megosztására, a telepítés szempontrendszerére vonatkozó részletes szabályokat.”

A jelenleg még érvényben lévő ATM-telepítési szabályokat is az MNB fektette le 2023-ban. A jegybank a bankautomaták számát elsősorban a hitelintézetek által kibocsátott, készpénzfunkcióval rendelkező fizetési kártyák mennyisége alapján határozta meg a fővárosban, a vármegyeszékhelyeken és az egyéb településeken. Ennek nyomán érezhetően nőtt az ATM-ek száma, holott a Covid-járvány alatt jelentősen csökkent.

A törvényjavaslatból néhány részlet már kiderült, például hogy alapvetően az önkormányzatoknak kell majd biztosítani az ATM-eknek a megfelelő helyet, ám ha erre nem képesek, a bankoknak akkor is meg kell oldaniuk az automaták telepítését, amit akár közösen is végezhetnek.

Megkérdeztük a bankoktól, gondolkodnak-e közös telepítésben, üzemeltetésben,