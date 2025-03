Falvanként legalább egy bankautomatát és templomfelújítási programot jelentett be Orbán

Minden 2000 fő alatti település pályázhat a kisboltok és kocsmák kormányzati támogatására – jelentette be Orbán Viktor szerdán egy, a Facebookra feltöltött videóban. A kormány döntése szerint kisboltonként és kocsmánként 3 millió forintos támogatást lehet kapni. A kocsmaprogramról korábban hosszabb cikkben is írtunk.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy minden faluban létesítenek majd legalább egy bankautomatát is, illetve hogy indul egy templomfelújítási program is. A részleteket a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.

Banki szakemberek az ATM-ek telepítésével kapcsolatban többek között arról beszéltek, hogy drága az ATM telepítése (mintegy 10 millió forint) és fenntartása is (mintegy évi 10 millió forint) és nincs elég ATM-telepítő és készpénzlogisztikai cég sem.

A Magyar Bankszövetség is óvatosan közelíti meg a kérdést: azt ajánlották fel, hogy első körben a 2000 fő feletti településekre telepítenének ATM-et, ha még nincs.