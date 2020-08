Aki jó az ágyban, nem a saját feje után megy

Számos tévhit él mindannyiunkban arról, milyennek kellene lennie a jó szexnek, hogyan válhatunk jó szeretőkké, hogyan kellene viselkednünk szex közben nőként és férfiként egyaránt. Pedig csak arra lenne szabad koncentrálnunk, ami éppen akkor történik, hogy mennyire jólesik a partner simogatása, és az sem árt, ha megtanulunk visszajelzést adni egymásnak anélkül, hogy bántanánk vagy becsmérelnénk egymást a szexben.

Ha elég nagy és vastag a férfi pénisze, akkor a nőnek biztosan lesz orgazmusa? A nő pedig attól boldog, ha a férfi pénisze sok órán át képes merevedést produkálni folyamatosan? Tele vagyunk hasonló kérdésekkel és ezzel együtt tévhitekkel is, amikre az internetes fórumok, kommentek is rásegítenek. Pedig a valóság egészen más: legalább annyira távol van az igazság, mint a pornófilmek világától a valós életben megélt szex, ahol nincsen profi világítás, injekció a merevedésért, sokszor leállított jelenet és utószinkron.

A női orgazmus bonyolultabb rendszer

Tévhit, hogy a huszonakárhány centis méretű pénisszel lehet csak kielégíteni a nőket. A nők nagy része számára a szex maga az előjáték, ami minél tovább tart, annál jobb, és annál biztosabb, hogy az orgazmust megélik. Erre már az ötvenes években rájött két kutató, Master és Johnson, akik megrajzolták az úgynevezett izgalmi görbét a precíz, empirikus módon zajlott kutatásaik alapján. Ez nem más, mint a szexuális válaszreakciók ábrázolása, érthetőbben mondva annak az ábrázolása, mennyi idő alatt jön izgalomba a férfi és mit él meg az élvezésig, és mennyi idő alatt jön ugyanakkora izgalom a nő, mint a férfi, és mit él át az orgazmusig. E szerint a nőknek több idő szükséges ahhoz, hogy szexuális izgalomba jöjjenek, és ha ehhez hozzátesszük azt is, hogy a csikló rendkívül érzékeny terület, aminek fontos szerepe van a női orgazmus megélésében, egyértelmű, hogy a péniszméretnek nem sok köze van a női orgazmushoz. Annál inkább van a kezeknek, ujjaknak, nyelveknek és a női hüvely nedvesedésének, és a több időnek.

Minden, amit eddig a női orgazmusról tudtál, hazugság A női orgazmus nem legenda, és már azt is tudjuk, hogy hüvelyi orgazmus nem létezik, minden orgazmus klitorális.

Hülyeség, hogy az órákon át tartó merevedéstől lesznek a nők boldogok és kielégültek

A pornófilmeknek köszönhezően sok fiatal férfiban él az a tévhit, hogy a merevedésnek órákon át kell tartania, mert csak így képesek megmutatni a nőknek, mennyire férfiak. Erre a tévhitre épül egy teljes gyógyszeriparág is a potencianövelőkkel, holott teljesen természetes és normális testi reakció, ha szex közben időnként csökken a merevedés majd újra erőteljesebb lesz. A pornóban a férfiszínész mindig készen áll a szexre, 120%-os merevedést produkálva, de a valóságban normális, ha például a fáradtság miatt nincs olyan erőteljes merevedés, vagy ha például stressz, a párkapcsolati gondok vagy az alkoholfogyasztás miatt nem elégséges a merevedés.

A péniszt nem a merevedést segítő gyógyszerekkel lehet karban tartani a szexre, hanem azzal, ha egészségesebb életmódot folytatunk, ha megtanuljuk kezelni a stresszt és foglalkozunk a párkapcsolati nehézségekkel. Ha a mindennapokban kiegyensúlyozottabbak vagyunk, akkor ez a szexuális életre is hatással lesz.

Az igazán jó szerető sem saját magától tudja, hogyan kell jól megérinteni a partnerét

A jó szex nem az ágyban kezdődik el, hanem vannak előjelei, erotikus üzenetváltások például, napközbeni randik, esti randik, ajándékok, figyelmességek. Ezek mindegyikének az az alapja, hogy a partnerek tudják, hogy minek örülne a másik, mert odafigyelnek egymásra és nem félnek megkérdezni, mi lenne jó.

A kulturált szeretőnek tehát az a titka, hogy nem fél megkérdezni a partnerét, mit élvez az ágyban, miről fantáziál olykor, milyen helyszínen képzeli el a szexet a fantáziájában. Szex közben pedig visszajelzést kér azzal az egyszerű kérdéssel, hogy jól esik-e, amit csinál. Azok, akik jók az ágyban, nem önmaguk feje után mennek, nem csak azt nézik, hogy ők hogyan szeretnék kielégíteni a partnert vagy arra, hogyan kellene a péniszüknek viselkedni, hanem arra, mit élvez igazán a partner.

A gyors és erős izgatás a csiklón bemelegítés nélkül fájdalmas

A csikló a női test legérzékenyebb pontja, közel 8000 idegvégződés van ott, ez kétszer annyi, mint a makkban. A szexuális játszadozások közben az a része kap nagyobb hangsúlyt, amit kívülről is látni. A rengeteg idegvégződés miatt vannak nők, akik számára fájdalmas ha hirtelen erősen és gyorsan kezdik el azt izgatni. A csikló izgatása mindenképpen előnyös az előjátékban, de fontos figyelni arra is, hogyan reagál erre a partner: ha összerándul és elmozdítja a csípőjét, akkor nem szívesen éli meg azt a fajta izgatást, ami éppen történik. Segítség lehet az is, ha valamilyen testbarát olajjal (vagy nyállal) bekenjük a kézzel való izgatás előtt a csiklót, és ha fokozatosan jutunk el az erőteljeseb izgatáshoz – a vibrátorokon, csiklóizgatókon is okkal vannak fokozatok.

Öt tény, amit illik tudni a csiklóról A csikló olyan szerve a nőknek, ami jóval több és nagyobb, mint amit kívülről látni.

Kiemelt kép: Ilka & Franz / Getty Images

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.