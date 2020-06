Öt tény, amit illik tudni a csiklóról

A csikló olyan szerve a nőknek, ami jóval több és nagyobb, mint amit kívülről látni. Tele van idegvégződésekkel és elengedhetetlen a női orgazmus megélésében.

Sokan nem tudják, hogyan kellene kezelni a csiklót, és mit szükséges tudni erről a női szervről, legyen szó akár anatómiai, akár működésbeli tényekről. A tájékozatlanság ezen a téren megnehezítheti a szexuális életet, akár zavart is okozhat, ezért is jó tudni, mi mindent lehet kezdeni a csiklóval.

Nyolcezer idegvégződés van benne, elég érzékeny szerv

Amíg a férfiak nemi szervében, pontosabban a pénisz tetején lévő makkban körülbelül négyezer idegvégződés lehet, úgy a csiklóban ennek duplája, körülbelül nyolcezer is lehet. Mindkét szerv érzékeny, a csikló viszont kétszer annyira, mint a makk. Pontosan ez az oka annak, hogy ha valaki csak úgy hirtelen odanyúl és erőteljes mozdulatokkal igyekszik ingerelni, akkor az sok esetben inkább kellemetlen élmény, van, hogy fájdalmas is. A megfelelő izgatás minden nőnél fokozatos legyen, azaz eleinte finoman, majd erőteljesebben lehet kellemes érzés a stimulálása.

Megkeményedik és megmerevedik, akárcsak a pénisz

A pénisz izgalom hatására megtelik vérrel, megmerevedik, és a csiklóval is ugyanez történik: megfelelő izgatás hatására picit megkeményedik, előbújik az azt körülvevő kapucni alól (csuklyaszerű bőrredő, azaz a csikló fitymája), és merevebb lesz a tapintása. Ez teljesen normális reakció, mindenkinél megtörténik, akár kisebb, akár nagyobb a csiklója.

Jóval nagyobb, mint gondolnánk

A csiklóról sokan azt hiszik, hogy ez egy kis golyócska, ami a szeméremdomb alatt van, de azt már kevesen tudják, hogy valójában az, ami látszik kívülről, pusztán a töredéke annak, ami belül van. A csikló meglepően hasonlít a pénisz belső felépítésére, ide kattintva látható, mennyire. A csikló egészen lehúzódik a hüvely nyílásáig, mindkét oldalon, ezt onnan is lehet tudni, hogy izgatás hatására a hüvely melletti terület is megduzzad, megtelítődik vérrel.

A tiszta öröm a csikló létezésének célja

Az, hogy belül is van egy jókora része a csiklónak, fontos szerepet kap a női orgazmusban, izgatás hatására az egész terület érzékennyé válik és pusztán behatolás nélkül is meg lehet élni a tetőpontot. Ez az egyetlen olyan szerve a nőknek, aminek elvileg nincs semmi köze a szaporítószervekhez, a csikló izgatásával elért orgazmus nem feltétlenül szükséges a teherbeeséshez. Ezért is lehet kijelenteni, hogy létezésének célja kizárólag a gyönyör.

A női orgazmushoz elengedhetetlen

A hüvelyen belül jóval kevesebb, vagy szinte alig-alig található idegvégződés – ha sok idegszál lenne végig a hüvelyben, a szülés még ennél is jóval fájdalmasabb lenne. Az idegvégződések főleg a csiklónál találhatóak, de akadnak a hüvely bejáratánál is, és mivel a csikló szára lehúzódik a hüvelyig, a pusztán behatolással megélhető orgazmushoz is van köze. A legtöbb nő képes megélni orgazmust pusztán csak a csikló izgatásával, ezt több kutatás is bebizonyította már, és ezt jó tudni azoknak is, akik sem saját magukkal, sem partnerrel nem éltek még meg semmilyen formában orgazmust.

