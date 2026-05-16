Márki-Zay: Személyesen is hálás vagyok Pintér Sándornak, hogy megvédte a fiamat Lázár bosszújától

Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter védelmében szólalt fel Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, mint írta, még ha tudja is, hogy ezzel most nem lesz túl népszerű.

„Kétségkívül rengeteg ügy szárad Pintér lelkén, nem léptek fel a fideszes (és a kollaboráns ellenzéki) bűnözőkkel szemben, politikai utasításokra akadályoztak nyomozásokat, zaklattak ellenzékieket, tehát Pintér Sándor egyáltalán nem szent ember. De Orbán rendszerében mégis ő volt a fék” – írta Márki-Zay, aki 2022-ben ellenzéki miniszterelnök-jelöltként indult a parlamenti választáson.

A politikus Pintérnek ismeri el azt, hogy tavaly Orbán Viktor miniszterelnök tiltása ellenére békésen lezajlott Magyarország legnagyobb Pride rendezvénye, azt, hogy 2025 szeptemberében a Lázár pribékjei által halálba üldözött Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány mellett hivatalos szóvivői nyilatkozatban állt ki a magyar rendőrség Lázár János hazug rágalmai ellenében, és idén januárban is hivatalosan cáfolták Lázár nyilatkozatát arról, hogy a Gyöngyösön ellene tüntető romák személyazonosságát egy rendőri igazoltatás miatt ismerhette meg a kormánymédia.

„Személyesen is hálás vagyok azért, hogy ebben a diktatórikus rendszerben, amikor feleségemet rágalmazva cégét tönkretették, vejemet Lázár pribékjei többször utánanyúlva rúgták ki tanári állásaiból, a gyermekkora óta kizárólag a rendőri pálya iránt érdeklődő fiam elvégezhette a Közszolgálati Egyetemet és hadnagyként dolgozhatott Szegeden – ezt egy Lázár János például soha nem tűrte volna el, sőt, ehhez az kellett, hogy Pintér Sándor teljes tekintélyével szembeszálljon minisztertársa kéréseinek…” – írta Márki-Zay.

A polgármester szerint Pintérnek köszönhető, hogy a hatalomátadás simán lezajlott.

Pintér Sándor volt az, aki miatt Orbánnak esélye sem volt arra, hogy vereség esetén puccsal megtartsa hatalmát – ő ugyanis megígérte, hogy ha Magyar Péter megnyeri a választást, békésen megtörténik a kormányváltás

– ezt a polgármester Pintér egyik régi teniszpartnerére hivatkozva állította.

„Pintér Sándor maga kérte a minisztériuma átvilágítását, és én hiszek benne, hogy ezt Pintér úr nyugodtan megtehette. Ugyanezt az átvilágítást a többiek is megkapják majd Magyar Pétertől, szerintem nekik van félnivalójuk” – zárta gondolatait Márki-Zay Péter.