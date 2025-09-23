Videóüzenetben reagált a rendőrség az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt lejárató cikkre

Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat ért nemtelen támadás; és ő már nem védheti meg magát – ezzel a kommentárral tett közzé videóüzenetet a rendőrség, amelyben Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálára reagált.

A videóban Gál Kristóf többek közt azt mondta: Szabó Zsolt számára mindig fontos volt a hivatása, szerette a munkáját, a kollégáit és a családját is. A rendőrségi szóvivő úgy fogalmazott:

Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg.

Így folytatta: „Az elmúlt hetekben egy, szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi a dolgát: a várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, szabad véleményként tárták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni” – fogalmazott a szóvivő a Promenad24-ben megjelent állításokra reagálva.

Gál egyúttal azt mondta: „A cikket, az azt közlő médiumokat és annak közlőjét nem minősítjük, nem a mi dolgunk”. Az viszont annál inkább, hogy röviden bemutassák a tényeket, jelezte, majd statisztikákkal cáfolta a propagandalap rendőrkapitány lejáratására tett állításait.

A szóvivő szerint az építő kritikát, a valóságon alapuló kifogásokat elfogadják, sőt, meghallgatják és kérik is a véleményeket.

Ugyanakkor kollégáinkat ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, magánéletükben vájkálást visszautasítjuk

– szögezte le. A rendőrök szerinte tudják, nem az alapján ítélik meg munkájukat. „Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együttérzünk, szakmai munkáját nagyra értékeljük, emlékét megőrizzük” – zárta a videót.

Márki-Zay Péter polgármester korábban a Promenad24 portál, a kapitányt lejárató cikkét hozta összefüggésbe a halálesettel, a rendőrség elé pedig a hétvégén gyertyás megemlékezést szervezett, erről készült videónkat itt nézhetik meg.