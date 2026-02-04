A rendőrség meghazudtolta Lázár Jánost

Lázár János állításaival szemben senkit sem igazoltattak a rendőrök a botrányba fulladt, gyöngyösi Lázárinfót követően, a rendezvényen a szervezők nem kérték a rendőrség közreműködését a rend fenntartásában – közölte a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség ezzel egy az egyben meghazudtolta a közlekedési minisztert, ugyanis a pusztaszabolcsi fórumot követően Lázár arról beszélt az újságíróknak, hogy onnan tudja, hogy a Gyöngyösön a cigányozós mondatai ellen tiltakozók bűnözők, hogy az eseményt követően a rendőrség igazoltatta a rendbontókat.

Hát, nagyon egyszerű, a rendőrség nyilván igazoltatta őket, utána a belügyminiszter nyilván jelentett a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amennyit a kormány tagjai tudhatnak

– mondta az esetről Lázár, de mint kiderült, egyáltalán nem történt igazoltatás.

A kormánytól független jogász szakértők szerint a tiltakozók büntetett előéletére vonatkozó adatok jogszerűen nem kerülhettek volna pártokhoz vagy politikusokhoz. Ezeknek a bűnügyi személyes adatoknak a megszerzése és a közlése is törvénysértő – feltéve, hogy azok valósak. Ellenkező esetben rágalmazás valósulhatott meg.

Mint ismert, Lázár február 22-én a Balatonalmádiban megtartott fórumán a magyar cigányokról azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság”.

A miniszter mondatai széles körben tiltakozást váltottak ki, olyannyira, hogy pár nappal később Lázár bocsánatkérésre kényszerült, a múlt héten Gyöngyösön pedig tiltakozók zavarták a fórumát.