Szélsebesen lezavarták Mága Zoltán fotósának 500 milliós támogatását, aki 0 forint saját forrással tervezett

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA), illetve a Fidesz minap leköszönt kultúráért és innovációért felelős miniszterének, Hankó Balázsnak a nevével fémjelzett pénzosztási botrány egyik legfurcsább eleme volt, hogy egy alig néhány hetes cég 500 millió forintos támogatást kapott Hankó miniszteri keretéből egy országos koncertsorozatra.

A HVG kikérte az NKA-tól a pályázatnak a dokumentációját, amivel 500 millió forint támogatást Mága Zoltán fotósa kapta meg.

A dokumentumokból kiderült, hogy a pályázat nagyon szélsebesen zajlott le. A fotós, Földházi Balázs által frissen alapított Zenei Kör Művészeti Kft. március 8-án fizetett be 12700 forint nevezési díjat, ekkor írták alá az állami támogatási nyilatkozatokat is. Március 10-én érkeztették a kérelmet, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) pedig március 11-én küldött hiánypótlást, ami március 13-án be is érkezett. Hankó Balázs kulturális miniszter március 20-án írta meg az NKTK-nak, hogy 500 millió forint támogatást adna a cégnek.

Mint írják, a hiánypótlásra azért volt szükség, mert az eredetileg beadott költségvetésben több olyan tétel is volt, ami inkább egy működő szervezet fenntartási költségeire emlékeztetett, nem pedig egy konkrét koncertsorozat projektalapú finanszírozására. Az NKA pedig hivatalosan nem működést, hanem konkrét kulturális projekteket finanszíroz. Az NKTK jelezte a cégnek, hogy munkabérre (18 millió), járulékra (2 millió) és könyvelési, ügyvédi és pénzügyi szolgáltatásokra (5 millió) nem igényelhető támogatás.

A hiánypótlással beküldött új költségvetésből eltűntek a kifogásolt kiadások, miközben az EKHO-s megbízási díjak 67-ről 69 millióra, a „sztárfellépők, előadóművészek, zenekari tagok, kórusok, tánckarok, karmesterek, hangszerelés” sor pedig 236,5 millióról 288,5 millió forintra emelkedett.

Figyelemre méltó, hogy a pályázati anyagban 0 forint saját forrással kalkuláltak.

PR- és kommunikációs költségekre viszont 40 millió, szervezésre pedig 45 millió forinttal számoltak.

Korábban kiderült, hogy Mága Zoltán 2022 és 2026 között közel 3,3 milliárd forintot kapott turnézásra, külföldi fellépésekre és újévi arénás koncertjeire az előző kormány Kulturális és Innovációs Minisztériumától.

Áprilisban derült fény arra, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között, kulturális támogatás címszóval. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak azóta sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.