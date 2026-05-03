„Az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedésem nem származott” – Mága Zoltán magyarázza a bizonyítványát az NKA-botrányban

Megszólalt az újévi koncertturnéján Orbán Viktor szüleinek is hegedülő Mága Zoltán az Nemzeti Kulturális Alap pályázati pénzeihez köthető botránnyal kapcsolatban. A hegedűművész állítólagos fotósa, Földházi Balázs 2025 februárjában alapított egy céget, amely március első hetében 500 millió forintos NKA-támogatást kapott – derült ki Hankó Balázs ATV-interjújából.

A hegedűművész szerint félinformációk terjednek a nyilvánosságban. Mága Facebook-bejegyzésében azt írja,

az országjáró újévi koncertsorozatok, a hosszú időre előre leegyeztetett hazai és nemzetközi, sok esetben tengerentúli fellépések, valamint a folyamatos művészeti és szervezési feladatok mellett ezt a kiterjedt pályázati és adminisztratív folyamatot személyesen már nem tudtam a szükséges felelősséggel vállalni. Ezért Földházi Balázs, aki nem a fotósom, jelezte, hogy szívesen vállalja a program szakmai koordinációját és a pályázat benyújtását. Ennek érdekében valóban új céget alapított, amelyen keresztül a pályázat beadásra került. Földházi Balázs hosszú évek óta aktívan részt vesz hazai és nemzetközi nagyszabású produkciók szervezésében és lebonyolításában, valamint számos koncertem szervezői, kreatív és grafikai munkáját is segítette. A kidolgozott kulturális program több mint 100 koncert megvalósítását tűzte ki célul Magyarországon és külföldön egyaránt.

A Liszt Ferenc-díjas zenész hozzátette:

az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedésem nem származott, abból tiszteletdíjban nem részesültem és a támogatási összegből saját részemre semmilyen kifizetés nem történt. A koncertsorozat jótékonysági eseményein fellépéseimet minden esetben tiszteletdíj nélkül vállaltam.

Az NKA-botrány miatt a biztossági tagságukról sorról sorra mondtak le kulturális vezetők: távozott Vidnyányszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, lemondása követte Bús Balázst, az NKA alelnökét, aki kedden mondott le, ezt követően többen is távoztak a bizottsági tagok közül: Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és a Hagyományok Házát vezető Both Miklós is.

A Fidesz-holdudvar emberei közül nemcsak Mága kapott mesés állami támogatást:

milliós összegeket kapott Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, Gáspár Győző, az Edda összes tagja, G.w.M., Kis Grófo és Dopeman is.

Sőt, a Fidesz-frakciónak jogi szakértőként dolgozó Párkai Dávid Zsolt cége is kapott 450 millió forintot, a Direkt36 szerint az ő lakásában lakik a hazájában elfogató parancs alatt álló Marcin Romanowski Lengyelország korrupcióval vádolt egykori igazságügyi miniszterhelyettese.