Azonnali hatállyal kirúgták Havasi Bertalant

Külön Magyar Közlöny jelent meg Havasi Bertalan kirúgásáról – szúrta ki a 24.hu. A most megjelent kiadmányban ez az egyetlen határozat szerepel. Orbán Viktor egykori sajtófőnöke helyettes államtitkárként dolgozott a Miniszterelnöki Kabinetirodában egészen ez idáig: Magyar Péter miniszterelnök most azonnali hatállyal felmentette.

Havasi állítása szerint a mai napon is dolgozott: a tetőteraszon várta Magyar Pétert, amikor a sajtónak bemutatta Rogán Antal miniszter luxusminisztériumát.

Havasi természetesen számított az elbocsátására és számít a végkielégítésére is, Magyar Péter azonban jelezte, hogy erre ne is számítson. Végül abban maradtak, hogy találkoznak a bíróságon.