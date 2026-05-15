Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. május 15., péntek
Friss hírek
- „Egy korszak lezárult” – Hegedűs Zsolt átvette Pintér Sándortól az egészségügyet.
- Tanács Zoltán azt állítja, Nagy Márton különliftet programoztatott magának.
- Semjén Zsolt lemondott a vadászati védegylet éléről. A megváltozott körülmények között nem tudja olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette.
- Feszültség az ELTE-n: tetemre hívták Mráz Ágostont a választás után.
- Kína felajánlotta segítségét Trumpnak az iráni helyzet rendezésében. Hszi Csin-ping nagyon szeretné, hogy a Hormuzi-szoros újra megnyiljon.
- Hátrányból várja a Szerbia elleni párharc visszavágóját a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki selejtezőben.
- Csodára már nincs szükség, győzelemre igen – vajon megszilárdítja helyét az elitben a hokiválogatott?
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 98E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti Rákoshegy vasútállomás és a Szabadság utca megállót, valamint Rákoshegy vasútállomás felé az Ady Endre utca és a Melczer utca / Baross utca megállót sem.
Mai időjárás:
- Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre lehet számítani.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
- Késő estére 10 és 14 fok közé hűl a levegő.
Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Zsófia
- Szonja
Deviza középárfolyam:
- EUR 357,97
- USD 305,67
- CHF 390,88
- GBP 413,27
A tiszás népünnepély arca lett – most elmondta, miért örül a hirtelen népszerűségnek a Mi vagyunk a Grundot fordító jelnyelvi tolmács
Hogy lehet egy dalt jelnyelvbe átültetni, és miért félreértés, hogy a tolmács örömében perdült táncra az ünnepségen? Leitner Bernadettet és a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.