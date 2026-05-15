donald trump, hszi csin-ping, kína, egyesült államok
Nagyvilág

Kína felajánlotta segítségét Trumpnak az iráni helyzet rendezésében

admin Rugli Tamás
2026. 05. 15. 06:36
Hszi Csin-ping nagyon szeretné, hogy a Hormuzi-szoros újra megnyiljon.

A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, amikor beszámolt Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott első tárgyalásáról.

Trump a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról.  Trump hozzátette, kínai kollégája határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket az országától.

Az amerikai elnök a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ül.

(MTI)

