Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. május 14., csütörtök
Friss hírek
- Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt.
- Közlöny: Magyar Péter kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek.
- A Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetirodába a Szociális és Családügyi Minisztérium kerül, erről tájékoztatott Magyar Péter.
- Sulyok Tamás leírta, hogy orosz dróntámadás történt.
- Szentkirályi Alexandra: Ma, amikor elhagytam az Országházat, kaptam egy köpést és egy öblös „kurva” felkiáltást.
- Törés a zuglói Fideszben: a dezertáló képviselő nem akart tovább hasznos idióta lenni, riválisa sikeresnek tartja a disznóvágást Jaberrel.
- Trump nagyszerű vezetőnek nevezte Hszi Csin-pinget. Miközben a kínai elnök „történelmi jelentőségű mérflödkőről” beszélt a 2026-os év kapcsán a kínai-amerikai kapcsolatokban.
- Mexikóváros drámaian süllyed, omladozó a lelátók miatt aggódnak a futballvébén.
- Kisebb földrengés volt Zalában, Nagykanizsa térségében.
- Két harmadon át gólt sem kapott Kanadától a magyar hokiválogatott.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pályakarbantartás: Vésztő és Szeghalom között pótlóbuszok közlekednek május 28-ig
BKK
- A 3-as villamos 10 és 12 óra között a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
- Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő.
Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Bonifác
Deviza középárfolyam:
- EUR 359,23
- USD 306,96
- CHF 392,43
- GBP 415,13
„Ha átkerültél a Szőlő utcába, akkor onnan te már nem tudtál visszajönni” – interjú a Rendszerbontó Nagykoncerten berobbant gyermekvédelmi rapdal alkotóival
A Rendszerbontó Nagykoncerten elhangzott egy dal, ami annyira betalált, hogy sokaknak a hideg futkosott a hátán. Az Itt élünk című rapszám a közönség arcába nyomta a gyermekvédelmi botrány legsúlyosabb pillanatait. Az inkognitóját eddig őrző művésztrió először áll a nyilvánosság elé, hogy meséljen a dalról és arról, mi közük a gyermekvédelemhez.