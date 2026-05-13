Szentkirályi Alexandra: Ma, amikor elhagytam az Országházat, kaptam egy köpést és egy öblös „kurva” felkiáltást

„Azt állítják, végre szabadság van Magyarországon, a levegőnek is szabadság szaga van…kivéve, ha valaki kritikát mer megfogalmazni a teljhatalmú kormánypárt igen szokatlan első napjairól” – írta délutáni posztjában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz parlamenti képviselője.

Ma ugyanakkor, amikor elhagytam az Országházat, ötven méter alatt kaptam egy köpést és egy öblös »kurv@« felkiáltást

– jelentette ki az ellenzéki párt politikusa, hangsúlyozva, hogy állítása szerint nem ez volt az első ilyen eset az április 12-i választás óta.

Szentkirályi úgy fogalmaz, az elmúlt 16 évet a közéletben töltötte, szerinte „ilyen nyílt, utcai verbális erőszak” korábban nem volt jellemző az országban. „Én politikus vagyok, sok mindent tűrnünk kell, hisz az embereket szolgáljuk, de vannak alapvető emberi normák. Ez azért is fontos mert az, hogy ma én kapom ezt, nem zárja ki, hogy holnap bárki, aki ellenszegülni mer a kormánypártnak” – írta a fővárosi Fidesz korábbi frakcióvezetője, majd Magyar Péternek üzent, és megemlítette egyebek mellett azt az incidens, ahogy Sulyok Tamást levágták az MTI azon fotóiról, amelyek a Sándor-palotában készültek a miniszterek megbízóleveleinek átadásakor.

„Egyelőre minden jel arra utal, hogy sötét idők várnak hazánkra, ahol a szabadság szózata hamar önkénnyé léphet át és a kormány által ellenségnek bélyegzettek csak úgy lehetnek biztonságban, ha összefogunk és összetartunk” – írta Szentkirályi Alexandra, sorait azzal zárva, hogy Magyarországnak békére és megnyugvásra van szüksége. „Én eszerint fogom folytatni a munkát, ha leköpnek, ha lekurv@znak, akkor is” – tette hozzá.

Április végén, két héttel a választás után a szintén fideszes képviselő Németh Balázs sétált az utcán és jelentette be egy videóban, hogy ő lesz az ellenzéki párt frakciójának egyik szóvivője. Bejelentkezését – ami nem élő volt, ennek ellenére így töltötte fel a felvételt az egykori híradós – félbeszakította, hogy egy járókelő lekurvaanyázta a Fidesz politikusát. Néhány nappal később Deutsch Tamással is hasonló dolgok történtek: az utcán épp interjút adó fideszes politikus is hasonló bekiabálásot kapott.