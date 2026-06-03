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Belföld

„Olcsó populizmus Magyar Péter javaslata” – Karácsony, Márki-Zay és elemző a polgármesteri fizetéscsökkentésről

Kőrös Gábor, Szajki Bálint, Adrián Zoltán / 24.hu
admin Nagy Gergely Miklós
2026. 06. 03. 09:02
Kőrös Gábor, Szajki Bálint, Adrián Zoltán / 24.hu
A főpolgármester ugyan bulvárosnak tartja a témát, mégis partner lenne egy minimális fizetéscsökkentésben. Márki-Zay Péter szerint azonban leginkább hatalmi szempont áll a háttérben. László Róbert úgy látja: nagyon sok problémát okozhat Magyar Péter javaslata, amellyel valójában megpróbálnak megszabadulni a jelenlegi polgármestergárdától.

Ez egy elég rossz vita. Rengeteg probléma van az önkormányzati rendszerben, nem lenne szerencsés, ha az erről kinyíló vita belegabalyodna olyan bulváros kérdésekbe, hogy mennyit keresnek a polgármesterek

– válaszolta a 24.hu kérdésére Karácsony Gergely a keddi városházi sajtótájékoztatóján, amikor a főpolgármestert arról kérdeztük, hogy mit szól a kormányfő által kezdeményezett polgármesteri fizetéscsökkentéshez.

Magyar Péter nemrég egy interjúban lengette be, hogy az állami vezető tisztségviselők, parlamenti képviselők, intézményvezetők fizetése mellett a polgármestereké is csökkenhet a közeljövőben, amire Algyő polgármestere egyből jelezte, hogy lemond, amennyiben megkurtítják a fizetését.

Hogy pontosan mennyivel csökkenne a polgármesterek fizetése, egyelőre nem tudni. Ugyanakkor az is felvetődött, hogy – a kormányfői poszthoz hasonlóan – korlátoznák, hány ciklusra lehet megválasztani egy polgármestert.

A dilemmákról, az önkormányzatokra leselkedő gondokról kérdeztük ebben az ügyben Karácsony mellett Márki-Zay Pétert, valamint a helyzet elemzésére kértük a Political Capital szakértőjét, László Róbertet. Utóbbi szerint Magyar Péterék valójában „inkább szabadulni akarnának a hivatalban lévő polgármesterektől”.

Karácsony Gergely: Egy minimális csökkentésben partner vagyok

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