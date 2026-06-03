Maszkos, bozótvágós bandával rendezte 22 milliós szerencsejáték-adósságát az egyik étterem tulajdonosa Budapesten

Minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a Fővárosi Főügyészség azt a hét vietnámi férfit, akik bozótvágóval támadtak rá a hitelezőikre.

A Fővárosi Főügyészség szerint a Budapesten éttermet üzemeltető 46 éves vietnámi férfi jelentős tartozásokat halmozott fel szerencsejátékkal: összesen több mint 22 millió forinttal tartozott három másik vietnáminak, a későbbi sértetteknek, s mivel a tartozásait nem tudta megfizetni, elhatározta, hogy végez hitelezőivel.

Tervének végrehajtásával négy másik vietnámi férfit bízott meg, azzal az ürüggyel, hogy a velük szemben fennálló tartozásait rendezi. Tavaly február 6-án délutánra találkozóra hívta a három sértettet a Kőbányán lévő étterméhez. Társai lesben álltak a közelben, mindannyian fekete ruhát, kapucnit viseltek, az arcukat maszkkal takarták el, és 40–50 centis bozótvágó késekkel fegyverkeztek fel.

Étterméhez csalta az áldozatait

Miután a sértettek és két kísérőjük megérkeztek, a 46 éves férfi behívta egyiküket az étteremmel szemben lévő irodájába, míg a többiek a teraszon voltak. A megbeszélés során a tulaj azt követelte, hogy a sértett fizesse meg helyette a többiek felé fennálló tartozását. Miután az áldozat közölte, hogy erre nem hajlandó, a terhelt megfenyegette, hogy amint kilép az irodából a sértett, meg fog halni.

Az egyik áldozat végül elmenekült a helyszínről, míg a 46 éves vádlott parancsba adta a visszatérő társainak, hogy öljék meg a teraszon maradt két másik személyt és kíséretüket. Az egyik sértett kivételével azonban a megtámadott férfiaknak sikerült elmenekülniük. A helyszínen maradt férfit a terheltek közül hárman is bántalmazták a késeikkel, emiatt súlyos sérüléseket szenvedett.

A Fővárosi Főügyészség – igazodóan az egyes vádlottak cselekményeihez – előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és más bűncselekmények miatt nyújtotta be vádiratát. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat – akik közül hatan kényszerintézkedés alatt állnak – ítélje végrehajtandó fegyház-, illetve börtönbüntetésre, valamint utasítsa ki Magyarországról.