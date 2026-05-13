„Ha átkerültél a Szőlő utcába, akkor onnan te már nem tudtál visszajönni” – interjú a Rendszerbontó Nagykoncerten berobbant gyermekvédelmi rapdal alkotóival

Én csak azt tudom mondani, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud. Ismernek engem, nem vagyok olyan ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve

– úszik be a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor hírhedt beszéde egy baljós zongoraalapra a Rendszerbontó Nagykoncerten. A hidegben összeverődött tömeg szeme előtt pedig a Szőlő utcából kiszivárgott felvételek pörögnek a kivetítőn, majd kemény rapszöveg kezdi narrálni az exkormány legnagyobb botrányát. Többek közt ilyen csontig hatoló perceket produkált a Polgári Ellenállás szervezte esemény, bár a néhai NER holdudvarához tartozó sajtóba Eckü heremutogatásán kívül nemigen férkőzött be más részlet.

A Hősök terén összegyűlt tömeget és az online közvetítés nézőit meghökkentő számért – ami az Itt élünk címet kapta – három ember felelős:

a Rengeteg filmek, a Dealer, a Csak a szél írója és rendezője, Fliegauf Bence ,

, a számban Kicsiarc néven rappelő Sólyom Alíz ,

, és a zenei tehetségét korábban már saját dalaiban is megvillantó Udvarhelyi Richárd, alias Beatbull.

Az alkotók a 24.hu-nak mesélték el, miként fújta őket össze a szél, és hogyan készült el a Rendszerbontón lejátszott szerzemény.

Így rappelj a kiteregetett ruhák alatt

Tegnap óta ezzel a videóval házalok a fideszes szavazóknál, átlagban 1 perc után már nem akarják nézni és megmondták, a Tiszára szavaznak. Buknia kell annak a rendszernek, amiben ezek a dolgok megtörténhettek

– írja egy felhasználó a YouTube-on a videó alatti kommentszekcióban. Ez pedig csupán egy a hasonló hangvételű megnyilvánulások közül, amiket ott olvashatunk.

Fontos tisztázni, hogy több téves információ is terjed az interneten a koncerten Süveg Márk ‘Saiid’ által felkonferált Itt élünk háttértörténetével kapcsolatban. Többek közt például az, hogy két volt Szőlő utcai áldozat írta és adta elő a dalt, ez azonban nem felel meg a valóságnak.

A szám ötletgazdája Fliegauf Bence, aki a szöveget és később a zenét is szerezte hozzá. A rendező saját szavait idézve éppen egy, a NER alvilági módszereinek természetrajzát feldolgozó fikciós forgatókönyvön dolgozott, amiben az egyik főszereplő karakter egy abúzus áldozatává vált rapper, akit Kicsi Arcnak hívnak. A készülő produkcióban a Szőlő utcai intézetben szexuálisan bántalmazott rapper fiú az egyik jelenetben, egy házibuli után előadja egyik új számát. Fliegauf ezt a jelenetet javította a választások előtti hetekben, és nem tudott kiszabadulni a szövegből.

Forrongott az ország, az alakuló nagykoncert híre már fel-felbukkant itt-ott, és azzal együtt a rendezőben is kialakult az elhatározás, hogy a dalnak nemcsak a szövegét kell megírni egy forgatókönyvben, hanem valahogy a közönség elé is kell vinni.

Képtelen voltam leállni ezzel, valamit csinálnom kellett, hozzá akartam tenni én is valamit ehhez az egészhez. A filmkészítés lassú, mert három-négy évig készül, itt most kell cselekedni, és ez egy rapszám, ami hasít, ezt most kell előadni. Valami ilyesmi járhatott a fejemben

– emlékezett vissza.

Joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mégis hogyan került a képbe a két előadó, Sólyom Alíz és Udvarhelyi Richárd, vagyis Ricsi, és miért érezték magukénak azt az eszmét, amit a dalszöveg és a belefoglalt gyermekvédelmi krízis közvetít?