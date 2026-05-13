Két harmadon át gólt sem kapott Kanadától a magyar hokiválogatott

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a felkészülés zárásán az olimpiai ezüstérmes, sztárok sokaságát felvonultató – ám Sidney Crosby nélkül felálló – kanadaiakkal meccselt. A keretből Hári János és a finn döntőben érdekelt (végül a KooKoo csapatával ezüstérmet szerző) Galló Vilmos maradt ki.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Bartalis kiállítását Scheifele gyorsan kihasználta, ám Terbócs 23 másodperc múlva egyenlített. A tengerentúliakra ez nem volt hatással, a rossz csere miatt megítélt kiállításból szűk három perc múlva Cozens visszavetette a vezetést, Tavares pedig a 16. percben 3-1-re módosította az állást.

A kapuralövés 17-4 volt ekkor.

A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32-8 volt a kanadaiak javára.