Két harmadon át gólt sem kapott Kanadától a magyar hokiválogatott

Terbócs István (b) és az olasz Alex Trivellato a jégkorongozók Sárközy Tamás Emléktornájának 1. fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a budapesti Tüskecsarnokban 2025. december 12-én.
Purger Tamás / MTI
Terbócs István szerezte a magyarok gólját
2026. 05. 13. 21:34
A magyar jégkorong-válogatott 3-1-re kikapott Kanadától a svájci Neuchatelben a két nap múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok szerdai mérkőzésén.

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a felkészülés zárásán az olimpiai ezüstérmes, sztárok sokaságát felvonultató – ám Sidney Crosby nélkül felálló – kanadaiakkal meccselt. A keretből Hári János és a finn döntőben érdekelt (végül a KooKoo csapatával ezüstérmet szerző) Galló Vilmos maradt ki.

Bartalis kiállítását Scheifele gyorsan kihasználta, ám Terbócs 23 másodperc múlva egyenlített. A tengerentúliakra ez nem volt hatással, a rossz csere miatt megítélt kiállításból szűk három perc múlva Cozens visszavetette a vezetést, Tavares pedig a 16. percben 3-1-re módosította az állást.

A kapuralövés 17-4 volt ekkor.

A második felvonásban nem esett újabb találat, a magyarok csak kétszer lőttek kapura, a rivális pedig kilencszer, és mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny. A harmadik harmadban is jól védekezett a Majoross-csapat, így tisztes vereséggel zárt a 28-szoros világbajnok ellen. Az összesített kapura lövés 32-8 volt a kanadaiak javára.

Felkészülési mérkőzés

Kanada – Magyarország 3-1 (3-1, 0-0, 0-0)
a magyar csapat gólszerzője: Terbócs (4.)

 

A magyarok világbajnoki menetrendje:
május 16., szombat, 16.20: Finnország
május 17., vasárnap, 16.20: Ausztria
május 19., kedd, 20.20: Nagy-Britannia
május 22., péntek, 16.20: Németország
május 23., szombat, 16.20: Svájc
május 25., hétfő, 16.20: Egyesült Államok
május 26., kedd, 12.20: Lettország

