A város nem ér véget az ajtónknál, avagy hogyan lesznek a lakókból közösségépítők

A városi élet egyik legnagyobb paradoxona, hogy miközben emberek ezrei élnek egymás közvetlen közelében, sokszor mégis láthatatlan falak választják el őket egymástól. A lakás ajtaját sokan egyben egy határvonalnak tekintik: ami azon kívül történik, az „nem az én dolgom”. Az utóbbi években azonban egyre több olyan kezdeményezés jelenik meg, amely megfordítja ezt a gondolkodásmódot és aktív közösségépítőkké formálja a passzív városlakókat.

A városlakókat összehozó programok – a közösségi kertektől a helytörténeti sétákon át a szervezett szemétszedési akciókig – arra tanítanak, hogy a város nem csak egy szolgáltatás, hanem közös felelősség. A közösségi kertek esetében egy korábban kihasználatlan telek találkozási ponttá válik, ahol a szomszédok nemcsak növényeket nevelnek, hanem tapasztalatokat cserélnek és jobban megismerik egymást, míg a helytörténeti séták alkalmak személyesebbé teszik a városi tereket, és erősítik a kötődést hozzájuk.

Jó példa, amiért a természet is hálás

Különösen jó példa ezekre a kezdeményezésekre, hogy Budapesten már évek óta intézményesen is támogatják az önkéntes hulladékgyűjtést. Egy új szabályozásnak köszönhetően ráadásul a Budapesti Közművek honlapján egyszerűen és gyorsan lehet jelezni, ha egy közösség, csapat egy budapesti kezelésű, természetvédelmi vagy zöld területen szeretne szemetet szedni. A résztvevők választhatnak helyszínt a fővárosi kezelésű zöldterületek közül, és a szervezők eszközöket – zsákokat, csipeszeket – is biztosítanak.

Az ilyen alkalmakon gyakran tucatnyi vagy akár több száz önkéntes vesz részt, akik együtt rövid idő alatt jelentős mennyiségű hulladéktól szabadítják meg a parkokat, erdősávokat vagy természetvédelmi területeket. A közös szemétszedés nemcsak látványos eredményt hoz, hanem közösségi élményt is teremt: az egymás mellett dolgozó emberek beszélgetnek, megismerik egymást, és közben közvetlenül megtapasztalják, hogy a saját környezetük alakításában is szerepük van.

Ezen felül a közösségi szemétszedés hozzájárul a környezettudatosság erősödéséhez is, hiszen láthatóvá teszik a hulladék problémáját és annak következményeit a városi élővilágra.

A Budapesti Közművek az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzattal közösen szervezett Nagytakarítási akció keretében is lehetőséget adott a civileknek az önkéntes hulladékgyűjtésre. Idén eddig 15 ilyen esemény valósult meg, ahol közel 600 résztvevő már több mint 500 zsáknyi hulladéktól szabadította meg a főváros kisebb-nagyobb zöldfelületeit.

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Virtuális helyett valódi találkozások, közös élmények

A fenti kezdeményezések közös sajátossága, hogy nem igényelnek különösebb szakértelmet: elég megjelenni és részt venni. Ez különösen fontos egy olyan korban, amikor a közösségi kapcsolatok egyre inkább az online térbe helyeződnek át. A közös tevékenységek során ráadásul újfajta felelősségérzet is kialakul: ha egy parkhoz, kerthez vagy akár egy utcához élmények kötnek minket, nagyobb eséllyel vigyázunk rájuk, és jobban figyelünk egymásra is. A város így nem pusztán háttér, hanem olyan közeg, amelynek mi magunk is alakítói vagyunk.