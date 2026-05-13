foci vb 2026mexikóvárosazteca stadionprobléma
Foci foci vb 2026

Mexikóváros drámaian süllyed, omladozó a lelátók miatt aggódnak a futballvébén

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 13: An aerial view shows the new hybrid pitch and newly installed seats at Azteca Stadium, recently renamed Banorte Stadium, during renovation works ahead of the FIFA World Cup 2026, in Mexico City, Mexico on February 13, 2026. Renovation works continue inside and around the stadium, which will host the opening match of the tournament, marking the third time the venue will stage a World Cup opener, less than four months before it kicks off with Mexico facing South Africa. Daniel Cardenas / Anadolu
Daniel Cardenas / ANADOLU / Anadolu via AFP
A híres Azteca Stadion
24.hu
2026. 05. 13. 20:55
MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 13: An aerial view shows the new hybrid pitch and newly installed seats at Azteca Stadium, recently renamed Banorte Stadium, during renovation works ahead of the FIFA World Cup 2026, in Mexico City, Mexico on February 13, 2026. Renovation works continue inside and around the stadium, which will host the opening match of the tournament, marking the third time the venue will stage a World Cup opener, less than four months before it kicks off with Mexico facing South Africa. Daniel Cardenas / Anadolu
Daniel Cardenas / ANADOLU / Anadolu via AFP
A híres Azteca Stadion
Miközben Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke kijelentette, készen állnak arra, hogy fogadják a világ futballszurkolóit az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében sorra kerülő világbajnokságon, a Welt drámai hírt közölt a mexikóvárosi Azteca Stadionnal kapcsolatban.

A német lap arról számolt be, hogy Mexikóváros a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisza, és úgy tűnik, ez a probléma az Azteca Stadiont is érintheti, ahol a világbajnokság nyitómérkőzését rendezik.

Beszámolók szerint a beton is omladozik a lelátókon, ezt pedig orvosolni kell a június 11-i, Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzésig. A múlt héten már bejárta a sajtót egy videofelvétel, amelyen egy szurkolók egy betondarabot tart a kezében.

De nem csak az omladozó lelátók adnak aggodalmat. Ahogy a sajtó korábban beszámolt róla, márciusban egy hatalmas víznyelő nyílt a stadion közelében.

Mexikóvárost a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszának tartják. Szakértők szerint a város egyes részei évente akár 24 centimétert is veszítenek a magasságukból. A megapolisz egy korábbi tómederre épült, évtizedekig hatalmas mennyiségű talajvizet szivattyúztak ki – ugyanakkor a város hatalmasra nőtt, egyre nagyobb nyomást gyakorolva a talajra.

A szervezők ennek ellenére optimisták, és azt ígérik, hogy a stadion időben felkészül a világbajnokságra.

Az Azteca Stadionban a vb-nyitány mellett még négy összecsapást terveznek: a Csehország–Mexikó és az Üzbegisztán–Kolumbia meccsek mellett egy-egy összecsapást a legjobb 32 és a legjobb 16 között.

Kapcsolódó
Argentina's forward #10 Lionel Messi controls the ball during a friendly football match between Argentina and Zambia at La Bombonera stadium in Buenos Aires on March 31, 2026.
Hat világbajnok kimaradt, 12 újonc bekerült – ilyen az argentinok bő vb-kerete
Lionel Scaloni szövetségi kapitány nyilvánosságra hozta 55 fős névsorát.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik