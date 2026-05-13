Mexikóváros drámaian süllyed, omladozó a lelátók miatt aggódnak a futballvébén

A német lap arról számolt be, hogy Mexikóváros a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisza, és úgy tűnik, ez a probléma az Azteca Stadiont is érintheti, ahol a világbajnokság nyitómérkőzését rendezik.

Beszámolók szerint a beton is omladozik a lelátókon, ezt pedig orvosolni kell a június 11-i, Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzésig. A múlt héten már bejárta a sajtót egy videofelvétel, amelyen egy szurkolók egy betondarabot tart a kezében.

🚨😳Aficionados reportan el desprendimiento de cemento en butacas del Estadio Azteca y exhiben parte de las obras „ya remodeladas”.#PublimetroMX pic.twitter.com/tiWlQqEktW — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) May 4, 2026

De nem csak az omladozó lelátók adnak aggodalmat. Ahogy a sajtó korábban beszámolt róla, márciusban egy hatalmas víznyelő nyílt a stadion közelében.

Mexikóvárost a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszának tartják. Szakértők szerint a város egyes részei évente akár 24 centimétert is veszítenek a magasságukból. A megapolisz egy korábbi tómederre épült, évtizedekig hatalmas mennyiségű talajvizet szivattyúztak ki – ugyanakkor a város hatalmasra nőtt, egyre nagyobb nyomást gyakorolva a talajra.

A szervezők ennek ellenére optimisták, és azt ígérik, hogy a stadion időben felkészül a világbajnokságra.

Az Azteca Stadionban a vb-nyitány mellett még négy összecsapást terveznek: a Csehország–Mexikó és az Üzbegisztán–Kolumbia meccsek mellett egy-egy összecsapást a legjobb 32 és a legjobb 16 között.