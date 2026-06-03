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Belföld

Reagált a Fidesz arra, hogy három politikusát előállították az óbudai korrupciós ügyben

Mohos Márton / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 03. 12:21
Mohos Márton / 24.hu

Közleményben reagált a Fidesz szerdán délelőtt, miután megírtuk, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) keddi, nagyszabású akciója keretében nemcsak baloldali, hanem fideszes politikusokat is előállítottak.

Amint arról kedden este beszámoltunk, a II. kerületből bevitték Láng Zsoltot, a Fidesz–KDNP korábbi polgármesterét, valamint Gór Csabát, a pártszövetség kerületi frakcióvezetőjét. Emellett előállították Puskás Pétert, az óbudai Fidesz vezetőjét, a III. kerület korábbi alpolgármesterét is.

Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért. Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a hatóságok felelőssége, hogy az eljárást minden esetben pártatlanul, a jogszabályok alapján folytassák le. Az eljárás során, jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme

– olvasható a Fidesz pártközleményében.

A fideszes politikusok előállításával kapcsolatban korábban kérdéseket küldtünk az előző kormánypártnak: arról érdeklődünk, hogy vannak-e hármukon kívül további érintettek és hogy miként kommentálják az ügyet.

A KNYF kedd reggel nevek említése nélkül közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy egy olyan, az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben indult nyomozás keretében szálltak ki önkormányzatokhoz, mely vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt több önkormányzatot érint. Bővebb tájékoztatást az ügyészség a hét második felére ígért.

Szintén megírtuk, hogy Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerület polgármestert is előállították kedden. (Őrsi 2019-ben MSZP-s színekben került az önkormányzat élére, de két évvel ezelőtt kilépett a szocialista pártból.) Úgy tudjuk, hogy az előállított politikusok kihallgatására kedd délután kerülhet sor. Az ügyben további politikusok is érintettek lehetnek.

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Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában
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