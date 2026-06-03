Leváltották az Origo főszerkesztőjét

A Mediaworks leváltotta a tavaly áprilisban az Origo élére kinevezett Pósa Árpádot, és a Bors Online főszerkesztőjét, Végh Lászlót nevezték ki megbízott főszerkesztőként – értesült róla a HVG.

A váltás ténye már az Origo impresszumában is megjelent.

A lap cikke szerint 2024 novembere óta immár ez a harmadik főszerkesztőváltás a hírportálnál. Pósa feladata az lett volna, hogy javítson az Origo már 2024-ben zuhanó olvasottságán.

Mint arról korábban írtunk, a választás után egy napon omlott össze az Origo, a Magyar Nemzet és a Mandiner látogatottsága.