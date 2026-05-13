Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt

Az ópusztaszeri kormányülés után sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter a Tisza-kormány három szóvivőjének társaságában. A miniszterelnök reagált a szerdai, Kárpátalját ért dróntámadások hírére, közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtökre berendelte Oroszország magyarországi nagykövetét. Magyar Péter emellett beszélt a gyermekvédelem tervezett átvilágításáról, Tóth Péter kormányzati feladatairól, Hernádi Zsolt meghallgatásáról, illetve arról is, hogy a leköszönő kormány miniszterei nem kapják meg a több tíz milliós végkielégítésüket.
Véget ért az ópusztaszeri sajtótájékoztató. Magyar Péter visszatért a kormányülésre, ahol folytatják a munkát, hogy az aszályhelyzet kezelésére vonatkozó jogszabály minél hamarabb megjelenhessen a Magyar Közlönyben.
Annak ellenére, hogy partnerséget és együttműködést ígértek a sajtóval, Magyar Péterék nem minden médiumot engedtek kérdezni, így a 24.hu sem tudott kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek.
Magyar Pétert a 444 Sulyok Tamás eltávolításáról kérdezte. A köztársasági elnök távozásáról a miniszterelnök elmondta: megvárják a május végi határidőt. Magyar Péter ugyanis május 31-ig adott időt az „Orbán-báboknak”, az államfő mellett többek között az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék elnökének, valamint a legfőbb ügyésznek, hogy lemondjanak.
Amennyiben nem mondanak le önként, Alaptörvény-módosítással távolítjuk el őket a pozíciójukból
Magyar Péter bejelentette: Tóth Péter, aki kampányfőnökként a Tisza nyertes kampányát vezette, a kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz. Feladatai közé tartozik majd a titkosszolgálatok munkájának koordinálása, a nemzetbiztonsági szervek hatékony együttműködésének elősegítése. Tóth korábban azt mondta, nem vállal szerepet a kormányban, de Magyar – mint mondta – nem szeret veszteni, és meggyőzte.
A jövő héten ötnapos tárgyalást folytatnak Brüsszelből érkező magas szintű delegációval az EU-s forrásokról, melynek célja, hogy Magyar Péter miniszterelnök ezt követően megállapodást kössön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével „a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós támogatás hazahozataláról”.
Magyarék holnap veszik át a minisztériumokat, az átadás-átvételről azt mondta:
nagyon rossz állapotban vesszük át az országot, a költségvetés egészen gyalázatos állapotban van.
Orbán Viktor szerinte 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra növelte az államadósságot. Hogy hova tűnt ennyi pénz, ahhoz szerinte elég megnézni a Karmelitában vagy Rogán Antal minisztériumában fellelhető luxust.
Ezek az épületek látleletei az aljas, hazug, korrupt kormánynak
– jelentette ki Magyar Péter.
A kormány leltárát folytatva Magyar többek között elmondta, hogy az Orbán-kormány alatt háromszorosára nőttek a lakásárak, félmillióval csökkent a lakosság, 99 százalékos a kumulált infláció, 3 millió ember él mélyszegénységben, miközben Mészáros Lőrinc 1000 milliárdos vagyonra tett szert.
Magyar Péter elmondta, kormányhatározatban kérik a pénzügyminisztert, hogy állítson le minden, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást. Csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet majd 250 millió feletti kötelezettség-vállalásra szerződést kötni, 100 millió feletti beruházásokat is csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet kötni.
Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója arról tájékoztatta a kormányt, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, 80 napra van elegendő stratégiai üzemanyag-tartalék, továbbra is biztosított a védett ár a benzinkutakon, így folyamatos az ellátás – jelentette be Magyar Péter.
Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese tájékoztatást adott az aszályhelyzetről. Elmondta, hogy az aszályhelyzet már öt éve komoly problémát okoz. Felállítottak egy azonnali cselekvési tervet, ennek része a haváriakezelés, emellett felállítanak egy Országos Koordinációs Központot, bevezetnek vízmegtartási intézkedéseket, és felszabadítják az elérhető vízkészleteket.
Kidolgoztak egy rövid és egy hosszú távú cselekvési tervet, ezek része egy műszaki beavatkozás a vízügyi rendszerbe, amivel hatékonyabbá teszik a vízgazdálkodást.
Magyar Péter szerint ha a korábbi kormány tette volna a dolgát, akkor már az idén is könnyebben lehetne kezelni a rendkívüli aszályhelyzetet. 257 milliárd forintot különítenek el az EU-s forrásokból a vízgazdálkodás fejlesztésére. Vis maior helyzetet jelent majd be az agráriumban az illetékes miniszter, ami a magyar gazdákat érinti majd.
Magyar Péter bejelentette, hogy csütörtökön 15 órakor megtörténik az átadás-átvétel, a jövő hét folyamán bejelentik a Tisza-kormány államtitkárainak zömét. A miniszterelnök első útja Lengyelországba vezet majd: először vonattal Krakkóba, majd Varsóba utazik, aztán Bécsben zárja a körútját. Ausztriában az osztrák kancellárral, Lengyelországban pedig Lech Wałęsával is találkozik majd.
Jelenleg is zajlik a kormányülés Ópusztaszeren, ami várhatóan késő estébe nyúlik majd. Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért szerdai dróntámadásra, azt mondta, a támadás tudomása szerint már véget ért, de mindekit arra kérnek, tartsák be az érvényben lévő óvintézkedéseket.
Magyarország kormánya mélységesen elítéli a dróntámadást Kárpátalja és az ott élő magyarok ellen, Orbán Anita berendelte Oroszország nagykövetét a Külügyminisztériumba
Az első kormányülést követő sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök, valamint Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita kormányszóvivők tartják innen, a Feszty-körkép mellől.
Magyar Péter azt ígérte, az új kormány a sajtóra partnerként tekint majd. A Tisza-kormány döntéseiről nem a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem kormányszóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot.
„Emellett természetesen a miniszterelnök és a miniszterek is válaszolni fognak a sajtó kérdéseire” – tette hozzá Magyar.
Magyar Péterék 17 órára ígérték a sajtótájékoztatót, amelynek helyszínül Ópusztaszert választották, ám az esemény még mindig nem kezdődött el, egyórás csúszásnál járunk. A Feszty-körkép körül vagyunk jelenleg, úgy tűnik, ezen a nem mindennapi helyszínen technikai gondok akadtak, amit a miniszterelnök kollégái éppen orvosolni próbálnak.
Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebookon közölte: Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz a miniszterelnök székhelye, egyben a kormányülések helyszíne is. A kormányüléseknek már a jövő héttől helyt adó épület eddig az Építési és Közlekedési Minisztérium székhelyeként szolgált.
Korábbi jelzésének megfelelően Magyar Péter nem költözik be a Karmelita Palotába, ahonnan az újdonsült miniszterelnök hétfőn jelentkezett be, aminek során rögtönzött tárlatvezetést is adott. A videóban benézhettünk a kormányüléseknek helyet adó nagy terembe, majd tovább folytatták útjukat a miniszterelnök titkárságára, majd pedig a Tisza-terembe (amelyet Tisza Istvánról és Tisza Kálmánról neveztek el).
Magyar Péter bejelentette azt is, hogy miniszterelnökként az országjárásokról már jól ismert kék Škoda Superbt használja majd. Elődje több féle autót is használt, Orbán Viktor rendelkezésére állt többek között egy BMW 760i Protection xDrive limuzin, ez az autó több mint 200 millió forintba kerül. Ezzel ellentétben Magyar Péter autójához a gyártó honlapja szerint újonnan 16 és 26 millió forint közötti összegért lehet hozzájutni, pontos típustól és felszereltségtől függően.
Magyar Péter miniszterelnök előzetesen azt ígérte, több döntést is meghoznak ma.
A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdjük az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról
A Magyar-kormány miniszterei kedden tették le az esküt a parlamentben, miután rekordtempóban zavarták le a miniszteri meghallgatásokat. Az utolsó meghallgatások kedd délelőtt voltak, délután pedig a Sándor-palotában jártak Sulyok Tamás köztársasági elnöknél, valamint esküt tettek a parlamentben. Az új kormány ma hajnalban, éjféltől lépett életbe.
Holnap 15 órától Ópusztaszeren tartjuk az első kormányülést. A kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövidtávon szükséges intézkedésekről és elrendeljük a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását
– jelentette be kedden Magyar, hogy itt lesz az első kormányülés. Út közben meg is álltak szakértőkkel vizsgálni az aszályhelyzetet.