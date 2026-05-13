Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt

A jövő héten ötnapos tárgyalást folytatnak Brüsszelből érkező magas szintű delegációval az EU-s forrásokról, melynek célja, hogy Magyar Péter miniszterelnök ezt követően megállapodást kössön Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével „a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós támogatás hazahozataláról”.

Magyarék holnap veszik át a minisztériumokat, az átadás-átvételről azt mondta:

nagyon rossz állapotban vesszük át az országot, a költségvetés egészen gyalázatos állapotban van.

Orbán Viktor szerinte 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra növelte az államadósságot. Hogy hova tűnt ennyi pénz, ahhoz szerinte elég megnézni a Karmelitában vagy Rogán Antal minisztériumában fellelhető luxust.

Ezek az épületek látleletei az aljas, hazug, korrupt kormánynak

– jelentette ki Magyar Péter.

A kormány leltárát folytatva Magyar többek között elmondta, hogy az Orbán-kormány alatt háromszorosára nőttek a lakásárak, félmillióval csökkent a lakosság, 99 százalékos a kumulált infláció, 3 millió ember él mélyszegénységben, miközben Mészáros Lőrinc 1000 milliárdos vagyonra tett szert.

Magyar Péter elmondta, kormányhatározatban kérik a pénzügyminisztert, hogy állítson le minden, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást. Csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával lehet majd 250 millió feletti kötelezettség-vállalásra szerződést kötni, 100 millió feletti beruházásokat is csak a pénzügyminiszter aláírásával lehet kötni.