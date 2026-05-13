sulyok tamásorosz dróntámadáskárpátaljaukrajna
Belföld

Sulyok Tamás leírta, hogy orosz dróntámadás történt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 13. 19:47
Szajki Bálint / 24.hu
Elítélte a támadást.

Az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információnk. Imádkozom a kárpátaljaiakért! Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!

– írja Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Sulyok a Munkácsot ért korábbi támadásnál eredetileg beleírta a posztjába, hogy oroszok támadtak, később viszont kitörölte belőle, amit a Sándor-palota azzal indokolt, hogy nem kapták még meg a részletes tájékoztatást.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Juhász Hajnalka Ruff Bálintról: Gyűlöli a konzervatív, keresztény világot
Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt
Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Szolyvát
Gajdos László leigazolta a minisztériumába a WWF Magyarország igazgatóját
Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik