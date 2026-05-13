Sulyok Tamás leírta, hogy orosz dróntámadás történt

Az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Személyi sérülésről nincs információnk. Imádkozom a kárpátaljaiakért! Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!

– írja Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Sulyok a Munkácsot ért korábbi támadásnál eredetileg beleírta a posztjába, hogy oroszok támadtak, később viszont kitörölte belőle, amit a Sándor-palota azzal indokolt, hogy nem kapták még meg a részletes tájékoztatást.