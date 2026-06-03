Az édesvízi medúzák csendes inváziója zajlik Európában

Már egész Európa-szerte, így Magyarországon is jelen van az inváziós édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat – derül ki az intézmény közleményéből.

Az édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbii) feltételezett őshazája a kínai Jangce folyó vízrendszere, ám mára az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul. Amint a Pannon Egyetem kutatóinak korábbi publikációjában olvasható, az édesvízi medúzák ragadozók, és szinte bármilyen állati eredetű táplálékoz elfogyasztanak, amit tudnak. Étlapjukon szerepelnek halikrák, rákok, férgek és vízbe hullott rovarok is. Zsákmányukat méreganyagot is tartalmazó csápjaikkal ejtik el, amelyek az emberekre egyáltalán nem veszélyesek.

Európában az első előfordulását Londonban írták le, 1880-ban. Azóta Olaszországtól Finnországig és Spanyolországtól Oroszországig számos országban kimutatták jelenlétét, hazánkban is több vízrendszerben akadtak a nyomára. Feltehetőleg apró polip- és ellenálló podociszta-életformáinak köszönhetően terjed ilyen hatékonyan, aminek révén vízinövényekhez, madarakhoz és víz alatti felületekhez is képesek hozzátapadni. Termetre igazán aprónak számítanak, átmérőjük általában 2–2,5 centiméter körüli, ezért szinte csak akkor sikerül észlelni jelenlétüket, amikor medúzaformájuk tömegesen tűnik fel valahol.

A rejtett terjedés és a nehezen észlelhető előfordulás jelentős probléma, hiszen megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat. A kutatók ezért fontosnak tartják, hogy a faj nagyobb figyelmet kapjon a társadalomban, így akár a civilek is jelenthessék, ha valahol észreveszik a jelenlétüket.

A People and Nature című folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint egyelőre nem teljes világos, hogy az édesvízi medúzák megjelenése milyen hatással van az őshonos élővilágra, ám elképzelhető, hogy ártalmasak. Éppen ezért folyamatos megfigyelésük fontos feladat, amelyet, ha elmulasztunk, később ökológiai vészhelyzettel találhatjuk szembe magunkat.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben számos inváziós faj telepedett meg, ezekről alábbi cikkeinkben írtunk részletesen: