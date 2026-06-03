Folytatódik a csoda a Roland Garroson: már elődöntős a selejtezőből indult játékos

A selejtezőből indult lengyel Maja Chwalinska bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe: szerdán két játszmában legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinszkaját, írja az MTI.

A meccs esélyese egyértelműen a világranglistán 24. orosz teniszező volt, ám a rangsorban 114. Chwalinska az egész meccsen valamivel pontosabban és kiegyensúlyozottabban játszott nála.

Az első szett igazi hullámvasút volt, az első játékban az orosz elvette ellenfele adogatását, aki viszont az első három Kalinszkaja szervajátékot meg tudta nyerni és 5:1-re elhúzott. Ekkor úgy tűnt, a 24 éves lengyel teniszező gyors szettelőnybe kerül majd, Kalinszkaja viszont a folytatásban az addiginál sokkal keményebb játékra váltott, és 5:5-nél utolérte ellenfelét. A játszma aztán rövidítésben dőlt el, ami a lengyel sikerével zárult, miután az orosz sportoló 3–3 után nem szerzett pontot.

A második szett az elsőhöz hasonlóan indult, Chwalinska 4:1-re ellépett, majd 5:2-re is vezetett. Ezek után a meccsért adogathatott, de Kalinszkaja nem adta fel, és szépített, viszont saját szervajátékában nagyokat rontott, és 1 óra 55 perc alatt elbukta a mérkőzést.

Az Opta adatai szerint mindössze hatodik alkalommal fordult elő az Open-érában, hogy női egyesben valaki a selejtezőből indulva jusson el egy nagy torna elődöntőjéig.

6 – Maja Chwalinska is the sixth qualifier in the Open Era to reach the Women’s Singles semi-finals in a Major, equalling the best result achieved by a qualifier at Roland Garros in the Open Era (SF made by Podoroska in 2020). Breakthrough.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/uT8taznpR8 — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026

A Roland Garroson ez eddig Nadia Podorskának sikerült, 2021-ben.

Roland Garros, női negyeddöntő Maja Chwalinska (lengyel) Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 7:6 (7–3), 6:3