Közlöny: Magyar Péter kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek

Cikkünk frissül

A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait.

Magyar Péter négy miniszterének valóban vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet.

A kormányt Magyar Péter képviseli, de egyedi ügyekben erre mást is kijelölhet. A miniszterelnök határozza közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint tevékenységét, iránymutatást adhat minisztereinek. Csak ő jogosult előterjesztést benyújtani a mostani rendelet módosítására.

Magyar Péter

bármely állami vezetőt a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra

kötelezhet.

A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felel:

az általános politikai koordinációért,

az uniós ügyek koordinációjáért,

az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,

a kormányzati kommunikációért,

a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,

a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.

Kiderült, nem véletlenül lett Ducsay Zsuzsanna Ágnes jogász a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Ruff Bálint lesz ugyanis a kormány „igazságügyért felelős tagja” egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében.

A Tisza Párt korábbi kampányfőnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának összehangolásáért. Igen komoly felhatatmazást kapott, hiszen

elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe tartozó vagy kiemelt fontosságú védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi

vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot.

Ő vezeti a Védelmi Tanács üléseit. Tóth Péter figyelemmel kíséri figyelemmel a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a honvédelmi szervezetek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét.

Az egyes miniszterek feladat- és hatásköre

Bóna Szabolcs

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter felel teremészetesen az agrárpolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, a földügyért, a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, a hal- és vadgazdálkodásért. Bóna Szabolcs gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, az élő környezetért felelős miniszterrel, Gajdos Lászlóval együttműködve látja el a mezőgazdasági vízhasznosítással kapcsolatos feladatokat. Fokozott ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését.

Pósfai Gábor

Csütörtöktől a belügyminiszter felel az aktív Magyarországért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a kéményseprőipari tevékenységért, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekért, a közbiztonságért, a közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért. Pósfai Gábor hangolja össze a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat.

Hegedűs Zsolt

Az egészségügyi miniszter az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felel. Feladatkörében

vétót gyakorolhat a jogszabályok és a Magyar Közlönyben kiadásra kerülő kormányhatározatok tervezetei tekintetében.

Hegedűs Zsolt hangolja össze az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételeinek biztosításáról, felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokért. A miniszter az ágazati szintű döntések előkészítése érdekében egészségügyi adatelemző központot működtet.