Közlöny: Magyar Péter kiosztotta a feladatokat magának és minisztereinek

Cikkünk frissül
A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve szerdán bejelentett nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait.
Magyar Péter négy miniszterének valóban vétójogot adott. Ezzel a felhatalmazással a mától hatályos rendelet szerint az egészségügyi miniszter, az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter és a pénzügyminiszter élhet.
A kormányt Magyar Péter képviseli, de egyedi ügyekben erre mást is kijelölhet. A miniszterelnök határozza közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint tevékenységét, iránymutatást adhat minisztereinek. Csak ő jogosult előterjesztést benyújtani a mostani rendelet módosítására.
Magyar Péter
bármely állami vezetőt a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra
kötelezhet.
A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint felel:
- az általános politikai koordinációért,
- az uniós ügyek koordinációjáért,
- az uniós politikák kialakításáért, koordinációjáért,
- a kormányzati kommunikációért,
- a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
- a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
- a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a meghatározott kivétellel a társadalompolitika összehangolásáért.
Kiderült, nem véletlenül lett Ducsay Zsuzsanna Ágnes jogász a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Ruff Bálint lesz ugyanis a kormány „igazságügyért felelős tagja” egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, a közbeszerzésekről, a polgári perrendtartásról szóló törvény tekintetében.
A Tisza Párt korábbi kampányfőnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként felel a nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi tevékenységek koordinálásáért, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának összehangolásáért. Igen komoly felhatatmazást kapott, hiszen
elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe tartozó vagy kiemelt fontosságú védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi
vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot.
Ő vezeti a Védelmi Tanács üléseit. Tóth Péter figyelemmel kíséri figyelemmel a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a honvédelmi szervezetek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét.
Az egyes miniszterek feladat- és hatásköre
Bóna Szabolcs
Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter felel teremészetesen az agrárpolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, a földügyért, a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, a hal- és vadgazdálkodásért. Bóna Szabolcs gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, az élő környezetért felelős miniszterrel, Gajdos Lászlóval együttműködve látja el a mezőgazdasági vízhasznosítással kapcsolatos feladatokat. Fokozott ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését.
Pósfai Gábor
Csütörtöktől a belügyminiszter felel az aktív Magyarországért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az élet- és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a kéményseprőipari tevékenységért, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekért, a közbiztonságért, a közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a sportpolitikáért, a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért. Pósfai Gábor hangolja össze a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat.
Hegedűs Zsolt
Az egészségügyi miniszter az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felel. Feladatkörében
vétót gyakorolhat a jogszabályok és a Magyar Közlönyben kiadásra kerülő kormányhatározatok tervezetei tekintetében.
Hegedűs Zsolt hangolja össze az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételeinek biztosításáról, felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokért. A miniszter az ágazati szintű döntések előkészítése érdekében egészségügyi adatelemző központot működtet.