„Minden egyes kibaszott nap edzettem!” – Robert Pattinson elmondta, milyen áldozatokat hozott a Batman szerepért

A Batman 2-ben a címadó szuperhősként visszatérő Robert Pattinson a GQ-nak felidézte, milyen keserves munka volt elérnie a megfelelő fizikumot a szerephez, amit még így is heves kritika ért a közönség részéről – számol be róla a Hollywood Reporter.

Hiába gyúrt, így is kritizálták

Minden egyes kibaszott nap edzettem!

– mondta a színész, amikor felidézte, mennyien cikizték a 2022-es Batman-film után, ugyanis sokak szerint egyáltalán nem látszott, hogy bármennyit is edzett volna a szerepre készülve.

Még ezután is úgy néztem ki, mint aki semmit nem csinált. Pedig minden áldott nap kétszer edzettem, sokszor akár hajnali 3-kor is

– emlékezett vissza Pattinson, hozzátéve, hogy valószínűleg az is hozzájárult az őt ért kritikákhoz, hogy a régebbi interjúiban meglehetősen negatív hangnemben beszélt a testedzésről mint tevékenységről.

Egyébként a színész már korábban is felemelte a hangját azok ellen a – sokszor egyáltalán nem realisztikus – elvárások ellen, amelyek a színészek és színésznők fizikumára vonatkoznak. Saját bevallása szerint benne is erős szorongást keltett, hogy azért érheti kritika a szakmában, mert nincs olyan kigyúrt teste, mint sok kollégájának.

Kemény forgatásnak ígérkezik

A Batman 2 munkálatai rövidesen megkezdődnek, Pattinson pedig ezúttal sokkal eltökéltebben futott neki a felkészülésnek: saját edzőtermet építtetett a Beverly Hills-i otthonába.

Azonban a hírek szerint nem a testedzés lesz az egyetlen kihívás az új film forgatásakor. A jelenlegi tervek szerint a jelenetek zömét éjszaka fogják felvenni, így a színész több hónapnyi éjszakázásnak néz elébe. Ráadásul mindezt egy kaszkadőrtől tudta meg.

Múltkor az egyik kaszkadőrtől hallottam, hogy 11 hétnyi éjszakázás lesz a forgatáson. Mondom: »Mi van? Nekem senki nem küldött semmilyen beosztást!«

– mondta Pattinson.