Új szakaszába lépett Újbuda kiemelt városnegyed fejlesztése

Új szakaszához érkezett a közel 900 lakást magába foglaló Lake11 városnegyed-fejlesztés, amely hosszú távon jelentős zöldfelületekkel és új közösségi infrastruktúrával formálja át az újbudai Kána-tó környezetét. A fejlesztés egyik legfontosabb építészeti alapelve, hogy ne homogén lakótelepi struktúra jöjjön létre, hanem változatos karakterű, emberléptékű városi szövet kapcsolódjon a természeti környezethez. Az ATENOR fejlesztésében megvalósuló projekt új szakasza, a Lake11 Flow keretében az V. és VI. épületben összesen 146 otthon készül, miközben tovább folytatódik a teljes városnegyed infrastruktúrájának és közterületi környezetének kialakítása is.

A Lake11 Újbuda egyik kiemelt fejlesztési területén, a Kána-tó közelében kapott helyet, ahol a városi élet és a természet közelsége egyszerre van jelen. A projekt célja egy élhető, hosszú távon is értékálló lakókörnyezet létrehozása, amely a zöld környezet, a szellős beépítettség és a modern lakófunkciók egyensúlyára épít.

A Lake11 lakónegyed második ütemének, a Lake11 Flow-nak az értékesítése és kivitelezése is megkezdődött Újbudán, a Kána-tó mellett. Az új ütemben a másfél szobás otthonoktól a nagy teraszos penthouse-okig változatos kínálat jelenik meg, a vásárlók számára több lakástípusnál jelenleg még lehetőség van az alaprajzok személyre szabására is. Az épületek lépcsőzetesen alacsonyodnak a tó irányába, a 25–30 méteres épülettávolságok pedig szellős beépítést és természetes átszellőzést biztosítanak. A lakások tervezésénél kiemelt szempont volt az élhető térszervezés és a használható méretű helyiségek kialakítása. A teraszok elcsúsztatása több intimitást és kevesebb egymásra látást eredményez, az alaprajzok pedig kellően változatosak.

A nagyméretű nyílászárók erős kapcsolatot teremtenek a nappalik és a kültér között, miközben a kertkapcsolatos otthonok, az intim teraszmegoldások és bizonyos penthouse-ok jacuzzi-előkészítése tovább erősítik a projekt prémium karakterét. A loggia jellegű teraszok több helyen szinte kültéri szobaként működnek, mélységük ugyanis sok esetben eléri a 2,6 métert. Az építészeti kialakítás a természetes fény maximalizálását és a világos, jól átszellőző közlekedők létrehozását szolgálja.

A Lake11 Flow műszaki tartalma a hosszú távú fenntarthatóságra épül. Az épületek levegő-víz hőszivattyús rendszerrel, mennyezeti hűtés-fűtéssel és korszerű energetikai, illetve okosotthon megoldásokkal készülnek, valamint elektromosautó-töltési lehetőségek is elérhetők lesznek. A városnegyedhez kapcsolódó közösségi funkciók között közösségi kertek, grillezőhelyek, belső zöld udvarok készülnek a szűkebb lakóközösségeknek, valamint kültéri pihenőzónák, játszóterek és kondiparkok is megjelennek a közterületeken. A kialakításnál fontos szempont volt a családos és kutyás életforma támogatása, miközben a környék sport- és szabadidős adottságai is erősítik a lokáció vonzerejét: a közelben található a Sport11 sportközpont, több teniszpálya és futási lehetőség, valamint a Kamaraerdő túraútvonalai is könnyen elérhetők.

A bevásárlási és szolgáltatási infrastruktúra is könnyen megközelíthető, többek között a budaörsi bevásárlóközpontok és az Etele Plaza kínálnak széles választékot. A lakópark közlekedési kapcsolatai is kedvezőek: a közelben elérhető buszos és villamosos tömegközlekedési lehetőségek mellett az M1, M7 és M0 autópályák gyors elérést biztosítanak.

A fejlesztéssel párhuzamosan folyamatosan zajlanak a kapcsolódó közterületi munkák is. Megújulnak a környező járdák és közműkapcsolatok, fásítás zajlik, miközben a Kána-tó környezetének rehabilitációja is tovább folytatódik. A hosszú távú tervek között szerepel a tó körüli futópálya és sétány kialakítása is.

A projekt tervezése meghívásos pályázat keretében indult, amelyben több építésziroda vett részt. A masterplant a Vikár és Lukács Építész Stúdió készítette, az egyes ütemek építészeti koncepcióján pedig többek között a DDS Coldefy, a Stúdió 100 és az ArtOne Építészeti Kft. dolgozott – utóbbi irodához köthető a Lake11 Flow ütem is –, a közterületi terveket pedig az Urban Concept készítette. Az egyes szakaszok különböző építészeti karaktereket képviselnek, miközben közös urbanisztikai és tájépítészeti alapelvek mentén kapcsolódnak egymáshoz.

„A Lake11 fejlesztése során kezdettől teljes városrészben gondolkodunk. A Kána-tó környezete, a zöldfelületek, a közterek és a közösségi funkciók együtt formálják a lakókörnyezet alapját, és ehhez illeszkedik az építészeti megoldások minősége is. Ez a megközelítés teszi lehetővé, hogy a Lake11 hosszú távon is élhető és értékálló marad.” – mondta Martin János, az ATENOR magyarországi ügyvezetője.

A kivitelezés és az értékesítés már elindult, miközben a Lake11 következő szakaszainak előkészítése is folyamatosan zajlik. A fejlesztés hosszú távon Újbuda egyik meghatározó új városrészévé válhat. Az elkészült lakások száma elérte a 265-öt. A lakópark összesen öt ütemben valósul meg, 18 épületben, így a projekt hosszabb távon meghatározó lakófejlesztés a térségben.

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A fejlesztő az ATENOR, számos európai országban jelen lévő, tőzsdén jegyzett ingatlanfejlesztő vállalat, amely Magyarországon is több nagyléptékű projekten dolgozik. A Lake11 a vállalat hazai portfóliójának egyik meghatározó eleme.

További információ: https://lake11.hu/