hszi csin-pingdonald trumpkínaamerikai egyesült államok
Nagyvilág

Trump nagyszerű vezetőnek nevezte Hszi Csin-pinget

Kenny Holston-Pool/Getty Images
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 14. 06:50
Kenny Holston-Pool/Getty Images
Trump második ciklusa óta először jár Kínában, ahol díszes fogadtatásban részesült. Az üdvözlő ceremónai után, melyen Trump a kínai elnököt méltatta, a felek zárt ajtós megbeszélésen vesznek részt, melyen konfliktusaikról és együttműködési lehetőségeikről is szót váltanak.

Történelmi jelentőségű mérföldkő lehet a 2026-os év Hszi Csin-ping kínai elnök szerint, mely új fejezetet nyit a kínai-amerikai kapcsolatokban – írta a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi látogatásával kapcsolatban.

Trump szerint Hszi „nagyszerű vezető”

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban érkezett meg Donald Trump és küldöttsége a pekingi Tienanmen térre, ahol katonai parádé és kínai-amerikai zászlókat lengető iskolások fogadták.

Trump az üdvözlő ceremónia után kijelentette: közte és Hszi között mindig is „fantasztikus kapcsolat” volt, melynek köszönhetően mindig képesek voltak kezelni a felmerülő nehézségeket.

Ön nagyszerű vezető, ezt mindenkinek mondom, nagyszerű vezető. Néha az emberek nem szeretik, hogy ezt mondom, de akkor is kimondom, mert ez az igazság

– mondta Trump a kínai elnökről, majd hozzátette: tiszteli Kínát és azt a munkát, melyet Hszi végzett.

A közös érdekek és különbségek

Kína és az Egyesült Államok közös érdekei fontosabbak, mint a különbségeik – fogalmazott Hszi. A két ország sikeressége lehetőség mindkettejük számára, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös. Hangsúlyozta: a két országnak partnerként, nem pedig riválisként kellene tekintenie egymásra.

„Tudunk-e együtt dolgozni a globális kihívások kezelésén, és nagyobb stabilitást hozni a világnak? Tudunk-e népeink jólétére és az emberiség jövőjére összpontosítani, és közösen egy fényesebb jövőt teremteni a kétoldalú kapcsolatok számára?” – kérdezte Hszi köszöntő beszédében.

Konfliktusos témák is napirenden vannak

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Kína egyszerre kezelendő kihívás és fontos kapcsolat az Egyesült Államok számára. A szerdán a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozó Rubio elmondta: Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésén a konfliktust jelentő kérdések is napirenden lesznek, ugyanakkor ugyanúgy lehet tér az együttműködésre is.

A csúcstalálkozón a felek többek között az alábbi, konfliktusos témákról is egyeztetnek majd:

  • a vámok és kereskedelmi kérdések,
  • a kritikus ásványkincsek ügye,
  • az iráni konfliktus,
  • Tajvan,
  • a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye,
  • és az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopások is.

A ceremónai után zárt ajtós tárgyalásokra került sor a két vezető között. Trump delegációjában 18 amerikai nagyvállalat vezetője is helyet kapott, többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Tim Cook hamarosan leköszönő Apple-vezér, de megtaláljuk közöttük az Nvidia és a Blockrock cégek vezetőit is.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ellopták a 800 éves cseh szent koponyát
Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet, ezek teljes mértékben figyelembe veszi Magyarország érdekeit – üzente Ukrajna a Tisza-kormánynak a nemzeti kisebbségek ügyét illetően
Ukrajna: Látjuk, mi történik Putyin támogatottságával
Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Szolyvát
Törés a zuglói Fideszben: a dezertáló képviselő nem akart tovább hasznos idióta lenni, riválisa sikeresnek tartja a disznóvágást Jaberrel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik