Trump nagyszerű vezetőnek nevezte Hszi Csin-pinget

Történelmi jelentőségű mérföldkő lehet a 2026-os év Hszi Csin-ping kínai elnök szerint, mely új fejezetet nyit a kínai-amerikai kapcsolatokban – írta a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi látogatásával kapcsolatban.

Trump szerint Hszi „nagyszerű vezető”

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban érkezett meg Donald Trump és küldöttsége a pekingi Tienanmen térre, ahol katonai parádé és kínai-amerikai zászlókat lengető iskolások fogadták.

Trump az üdvözlő ceremónia után kijelentette: közte és Hszi között mindig is „fantasztikus kapcsolat” volt, melynek köszönhetően mindig képesek voltak kezelni a felmerülő nehézségeket.

Ön nagyszerű vezető, ezt mindenkinek mondom, nagyszerű vezető. Néha az emberek nem szeretik, hogy ezt mondom, de akkor is kimondom, mert ez az igazság

– mondta Trump a kínai elnökről, majd hozzátette: tiszteli Kínát és azt a munkát, melyet Hszi végzett.

A közös érdekek és különbségek

Kína és az Egyesült Államok közös érdekei fontosabbak, mint a különbségeik – fogalmazott Hszi. A két ország sikeressége lehetőség mindkettejük számára, a stabil kétoldalú kapcsolat pedig a világ számára is előnyös. Hangsúlyozta: a két országnak partnerként, nem pedig riválisként kellene tekintenie egymásra.

„Tudunk-e együtt dolgozni a globális kihívások kezelésén, és nagyobb stabilitást hozni a világnak? Tudunk-e népeink jólétére és az emberiség jövőjére összpontosítani, és közösen egy fényesebb jövőt teremteni a kétoldalú kapcsolatok számára?” – kérdezte Hszi köszöntő beszédében.

Konfliktusos témák is napirenden vannak

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Kína egyszerre kezelendő kihívás és fontos kapcsolat az Egyesült Államok számára. A szerdán a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozó Rubio elmondta: Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök megbeszélésén a konfliktust jelentő kérdések is napirenden lesznek, ugyanakkor ugyanúgy lehet tér az együttműködésre is.

A csúcstalálkozón a felek többek között az alábbi, konfliktusos témákról is egyeztetnek majd:

a vámok és kereskedelmi kérdések,

a kritikus ásványkincsek ügye,

az iráni konfliktus,

Tajvan,

a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagának ügye,

és az Egyesült Államok számára komoly károkat okozó szellemi tulajdont érintő lopások is.

A ceremónai után zárt ajtós tárgyalásokra került sor a két vezető között. Trump delegációjában 18 amerikai nagyvállalat vezetője is helyet kapott, többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Tim Cook hamarosan leköszönő Apple-vezér, de megtaláljuk közöttük az Nvidia és a Blockrock cégek vezetőit is.