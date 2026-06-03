„Az El Niño már a küszöbön van” – figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) közlése szerint mintegy 80 százalék az esélye annak, hogy június és augusztus között ki fog alakulni az El Niño jelenség, ami jelentősen megnöveli majd a szélsőséges időjárási események valószínűségét – írja a Science Alert.

A WMO negyedéves El Niño/La Niña frissítésében közölte, hogy az El Niño kialakulása ebben az évben szinte elkerülhetetlennek tűnik.

A novemberre való kialakulás valószínűsége a szervezet szerint már „közel 90 százalékos vagy afeletti”, és a legtöbb előrejelző modell azt sugallja, hogy „legalább mérsékelt – de inkább erős” lesz.

A WMO szerint április végén és május közepén a tengerfelszín hőmérséklete az Csendes-óceán egyenlítői részén – amelyet megfigyelési referenciaként használnak – megközelítette az El Niño küszöbértékeket, a felszín alatti hőmérséklet pedig több mint 6 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot. Eközben a Déli Oszcillációs Index szintén összhangban volt a kialakulóban lévő jelenséggel.

Celeste Saulo, a WMO vezetője szerint a világnak fel kell készülnie az El Niño jelenségre, amely egyes helyeken súlyosbíthatja az aszályt, míg másutt heves esőzéseket hozhat, valamint növelheti a hőhullámok kockázatát mind a szárazföldön, mind az óceánban. Saulo elmondta, hogy jelenleg 128 országban van érvényben több veszélyforrást felölelő korai figyelmeztető rendszer, az ENSZ célja pedig az, hogy 2027 végére az egész világra kiterjedjen a rendszer.

Figyelmeztetést adott ki az ENSZ

Mint ismert, az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amely a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részének felszíni hőmérsékletét növeli, világszerte változásokat okozva a szél-, légnyomás- és csapadékmintázatokban. Általában kettő-hét évente kerül sor rá, és körülbelül kilenc-tizenkét hónapig tart.

A WMO közlése szerint az előrejelzések azt mutatják, júniustól augusztusig „szinte univerzálisan a normálisnál magasabb hőmérsékletek várhatók a világ szinte minden részén”. Saulo szerint az El Niño „kaszkádszerű hatásokkal” jár majd, a trópusi óceánok melegedése pedig hatással lesz a globális kereskedelemre.

Az El Niño már a küszöbön van

– mondta António Guterres egy videóüzenetben. Az ENSZ főtitkára szerint a világnak úgy kell tekintenie erre, mint egy sürgős klímariasztásra, ugyanis az El Niño a klímaváltozás idején olyan, mintha olajat öntenénk a tűzre.