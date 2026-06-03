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Belföld

Felmentette Budapest rendőrfőkapitányát Pósfai Gábor

Hatházi Tamás / MTI
admin Vaskor Máté
2026. 06. 03. 10:24
Hatházi Tamás / MTI

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét – közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.

A miniszter kedden leváltotta a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás vezetőjét is.

Terdik Tamás alig egy hónapja egy interjúban beszélt arról, hogy noha nőtt a bűncselekmények száma, Budapest még mindig a világ egyik legbiztonságosabb nagyvárosa.

Terdik 1999 óta rendőr, 2008 óta Budapesten szolgál, 2015-ben lett a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese. 2018. október 1. óta volt a BRFK vezetője, akkor Bucsek Gábort váltotta, akinek vezetői kinevezését saját kérésére vonta vissza az akkori belügyminiszter, Pintér Sándor.

Baricska Norbert Tamást, a X. kerületi rendőrkapitányság vezetőjét Pintér tavaly októberben soron kívül előléptette rendőr ezredessé, az országos rendőrfőkapitány pedig megbízta a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi főkapitány-helyettesi feladatainak ellátásával.

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