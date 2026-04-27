Guardian: magángépek szállítják külföldre az Orbán-kormány alatt meggazdagodottak vagyonát

Folyamatosan szállnak fel Bécsből olyan magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodottak vagyonát szállítják – írta meg nem nevezett fideszes forrásokat idézve vasárnap a The Guardian, amit az MTI is szemlézett.

A brit napilap online kiadásának forrásai szerint mások „rohanvást igyekeznek vagyonukat külföldön befektetni”, az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai pedig amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.

A The Guardian közölte:

az április 12-i magyarországi országgyűlési választás óta Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök legbelső körének három tagjáról jutott tudomására, hogy elkezdték vagyonuk külföldre telepítését.

A brit lapnak két fideszes forrás elmondta, hogy ezeket a vagyonokat tulajdonosaik Szaúd-Arábiába, Ománba és az Egyesült Arab Emírségekbe telepítik, mások pedig Ausztráliát és Szingapúrt szemelték ki. A The Guardian online kiadásának egy másik „Fidesz-kötődésű forrás” elmondta azt is, hogy Orbán Viktor – aki várhatóan Amerikába utazik a labdarúgó-világbajnokság kezdetére – valószínűleg „heteket tölt majd” az Egyesült Államokban.

Ez az idézett forrás közölte azt is a brit lappal, hogy az utazást jóval a Magyar Péter vezette Tisza Párt győzelmével végződött választások előtt eltervezték. A The Guardian szerint nem ismert, hogy Orbán Viktor pontosan hol tartózkodik majd az Egyesült Államokon belül, de a lap megemlíti, hogy a távozó kormányfő lánya és veje már tavaly nyáron New Yorkba költözött.

Közben Magyar Péter arról posztolt:

Miközben Orbán Viktor menekül a felelősségvállalás elől, a háttérben zajlik az ország elhagyásának előkészítése és a lopott vagyonok kimenekítése. Az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba és az Egyesült Államokba és más távoli országokba. Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával.

A leendő miniszterelnök felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit, hogy haladéktalanul zárolják a „lopott pénzeket”.

Magyar úgy tudja, hogy több oligarcha család is távozott már az országból, és a napokban Mészáros Lőrinc családja is Dubajba repül majd. „A hírek szerint több befolyásos oligarcha család már kivette a gyerekeket az iskolából, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra” – mondta.

Magyar emellett felszólította a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét, hogy vegyék őrizetbe „a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás”.

Magyar Péter azt is állította, hogy a NAV pénzmosás gyanújával felfüggesztett több nagyértékű utalást, amelyek Rogán Antal köréhez köthetők. A NAV nem cáfolta az értesülést, de azt mondták, nem adhatnak ki konkrét ügyekről információt.