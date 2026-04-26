Reagált a NAV Magyar Péternek a Rogán-kör külföldi pénzutalásaival kapcsolatos bejelentésére

Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására

– Magyar Péter egy szombaton este megjelentett videóban jelentette be, hogy tudomása szerint a kormányváltás miatt számos NER-es vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét, a Tisza politikusa ezért gyors intézkedésre szólította fel a hatóságokat. Magyar egyben felszólította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy „vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket”.

A bejelentés után kérdéseket küldtünk a NAV sajtóosztályának, hogy valóban történtek-e olyan intézkedések, amelyeket a leendő miniszterelnök említett.

A NAV vasárnap délután azt közölte lapunkkal, hogy a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem nyilatkozhat és nem oszthat meg részleteket, mert köti ugyanis a felfedés tilalma, köteles biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.

Az adóhatóság általánosságban annyit közölt, hogy az olyan szolgáltatók, mint például a bankok a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha „pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény” merül fel egy-egy tranzakcióval kapcsolatban.

A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is

– írta a NAV hozzátéve, hogy ilyen esetekben az ügylet felfüggesztése maximum hét munkanapig tarthat.

A NAV PEI az értesítés napját követő négy munkanapon belül elvégzi az operatív elemzést. Ez azt jelenti, hogy az iroda munkatársai megvizsgálja az ügyletre vonatkozó adatokat és körülményeket. A PEI a vizsgálatot további három munkanappal meghosszabbíthatja, amennyiben az az információtovábbításhoz szükséges.

Azonban a vizsgálatra is szigorú titokszabályok vonatkoznak: az operatív elemzés eredményét a PEI kizárólag az illetékes hatóságoknak továbbíthatja, és nekik is csak a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények felderítésének elősegítése céljából. Összességében a PEI-vizsgálat célja, hogy a bűncselekményből származó vagyon büntetőeljárás keretei között történő biztosítását elősegítse.

A NAV által készített statisztikák szerint az elmúlt években jelentősen nőtt mind a gyanús ügyek bejelentésének, mint az ezek nyomán felfüggesztett tranzakcióknak a száma. 2022-ben még 1063 felfüggesztést rendeltek el, az intézkedések tavalyra megtriplázódtak, hiszen 2025-ben már 3185 ilyen vizsgálat zajlott a NAV irodájában.

Az adóhatóság az idei, ezen belül a választások utáni időszakban lezajlott intézkedésekről nem küldött adatokat.