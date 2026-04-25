Magyar Péter felszólította a NAV-ot és a rendőrséget, tartóztassák le a NER-es oligarchákat, akik milliárdokat menekítenek külföldre

Az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emírségekbe, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba

– Magyar Péter egy szombaton este publikált videóban arról beszélt, hogy tudomása szerint a kormányváltás miatt számos NER-es vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét.

Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására. Ismételten felszólítom a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás

– mondta Magyar. Lapunk levélben kereste meg a NAV és az ORFK sajtóosztályát, hogy milyen lépéseket terveznek a leendő miniszterelnök bejelentése után. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Magyar arról is beszélt, hogy tudomásom szerint „az orbáni maffiózók áron alul elkezdték árulni a TV2-t, és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaganda anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is”.

A videóban arra intette a lehetséges befektetőket, hogy tartózkodjanak a „maffia vagyonelemeinek átvételétől”, mert ellenkező esetben ők is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal előtt találhatják magukat.

Magyar azt mondta, hogy információi szerint több oligarcha család már távozott az országból.

A napokban Mészáros család is Dubajba repül. A hírek szerint több befolyásos oligarcha család már kivette a gyerekeket az iskolából, és szervezik a megbízható testőrséget a távozásra

– állította Magyar Péter.