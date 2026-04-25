Amint kiderült, hogy körözi a rendőrség, lemondott a Fidesz szegedi elnöke

2026. 04. 25. 15:41
Költségvetési csalás gyanúja miatt, elfogatóparancs alapján körözést rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal április 22-én Rádi Feríz ellen.

Mint arról pénteken beszámoltunk, a körözés kiadása idején Rádi a szegedi Fidesz elnöke volt. A pártszervezet az éjjel adott ki közleményt, amelyben bejelentették, hogy Rádi lemondott a posztról, miután a tudomására jutott, hogy keresi a rendőrség.

A sajtóban megjelent hírekre reagálva, Rádi Feríz, amint értesült a vele kapcsolatos vádakról, azonnal lemondott a szegedi Fideszben betöltött elnöki tisztségéről

– írta Facebookján a Fidesz szegedi szervezete.

A rendőrség szerint a NAV kecskeméti szerve rendelte el a férfi körözését. A Szegeder azt írta, hogy Rádi arab származású növénygenetikus, az MTA köztestületének tagja. A Szegedi Tudományegyetemen végzett, és 2021-ben szerzett doktori fokozatot a „Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel” című értekezésének védésével. Ugyanabban az évben elnyerte a Magyar Növénynemesítők Egyesülete által meghirdetett „Az év ifjú nemesítője” címet. Jelenleg a Pannon Genetic Kft. ügyvezető igazgatója, ami „magas minőségű vetőmagok és műtrágyák hazai és nemzetközi forgalmazásával foglalkozó vállalat”.

A városi Fidesz-elnök személye körül számos furcsaság volt

  • a Demokratikus Koalíció soraiból került a korábbi kormánypárthoz;
  • szegedi elnök volt, de a fővárosban élt;
  • egyiptomi származása miatt kifejezetten ellenezte a Fidesz migránskampányait.

