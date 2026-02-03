Lázár János bevallotta: „Orbán Viktor hibáiból könyvet tudnék írni”

Cikkünk frissül.

Nem kell kiabálni, nem kell fenyegetőzni, nem kell ordibálni – mondta pusztaszabolcsi fórumának elején Lázár János. A szokásos, felvezető témák – Ukrajna, munkanélküliség, Brüsszel – előtt a miniszter elismételte újra: a Tisza Párt bűnözőket bérelt fel, akiket Gyöngyösre küldtek múlt héten, hogy konfliktust szítsanak. Lázár ezzel saját fórumára utalt.

Orbán Viktorról azt monda Lázár: a hibáiból könyvet tudna írni, miután naponta dolgozik fele együtt most már hosszú évek óta. De még így is több Orbán erénye, mint hibája! – mondta Lázár. Például az nagy erénye, hogy tud nemet mondani, mert ma olyan világban élünk a miniszter szerint, ahol fontos a nemet mondás képessége, és Orbán mondott már nemet az amerikai és az orosz elnöknek is. „Magyar Péter összecsinálja magát, ha leül Trumppal.”

Emellett Lázár János elmondta, a jövő kulcsa, hogy Magyarországnak ipari gazdasága legyen. Jelenleg a Dunaferrel kapcsolatban három potenciális befektetővel tárgyalnak. Több, magát romaként meghatározó felszólaló jelezte Lázár felé: tisztelik bocsánatkéréséért, de rosszul fogalmazott, amikor vécépucoló romákról beszélt. Lázár ismét elmondta: nincs különbség roma és nem roma közt, egymást tiszteletbe kell tartani, tudja, hogy mondatai bántóak voltak és fájdalmat okoztak, és nem zárható ki, hogy kárt okoztak az együttműködésben. Azt is mondta, hogy Magyarország belső aranytartalékának feltárására van szükség, ez 2-3 ezer plusz munkaerőt jelent.

Lázár pusztaszabolcsi fóruma békésen, különösebb atrocitás, beszólás nélkül zajlik.