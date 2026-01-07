adóssághegyduna furnace kft.dunarolling kft.dunaújvárosi vasmű
Gazdaság

Két acélműre is elég lett volna a pénz, amit elégettek a Dunaferr-manőverben

Koszticsák Szilárd / MTI
Kohászok az újraindított II. számú nagyolvasztóban a Dunaferr Dunai Vasműjében 2023. február 16-án.
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 01. 07. 06:01
Több mint ezer, egykori Dunaferr-alkalmazott még nem talált munkát abból a 2700 dolgozóból, akiket nyáron bocsátottak el a vasmű romjain alapított és rövid úton fizetésképtelenné vált cégektől. A Dunaferr felszámolása három éve kezdődött, és miután az utódcégektől elküldték az utolsó dolgozót is, a kormány eldöntötte, hogy megmenti az acélipart. Amelynek romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik.
  • 2020-tól kezdve engedte a kormány, hogy szabályosan kinevezett vezetőtestületek nélkül működjék a Dunaferr, és a gazdálkodásáról se számoljon be.
  • Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.-t végül kormánydöntéssel, testre szabott jogszabállyal 2023 végén döntötték be.
  • A cég 2024 márciusáig 728 milliárd forint adósságot halmozott fel.
  • A Dunaferr romjain létrehozott két új termelő céget a brit-indiai hátterű Liberty szerezte meg, és stafírungnak 100 millió euró hitelt kapott a működtetéshez a kormány bankjától. Alig másfél év után azonban ezek a cégek is fizetésképtelenné váltak, és az adóssághegy további százmilliárdokkal nőtt.
  • A felszámolás alatt a dolgozók bérét és az elbocsátásuk költségeit állami forrásból fedezték.
  • 2025 őszén a kormány úgy döntött, hogy „megmenti az acélgyártást.” A költségeket továbbra is az adófizetők pénzéből állják.
Bruzák Noémi / MTI Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Sanjeev Gupta, a Liberty Steel Group ügyvezető elnöke, a Dunaferr indiai tulajdonosa és Hszioa Hszüe-en, a kínai CISDI Engineering Co. elnöke a Dunaferr termelésének széndioxid-mentesítéséről szóló partneri megállapodás aláírásán, Budapesten 2023. szeptember 20-án.
Miután a Dunaferr-utódoktól elküldték az utolsó dolgozót is, a kormány eldöntötte, hogy megmenti az acélipart. Összeszedtük, mennyibe került eddig a vasmű-sztori.

