Két acélműre is elég lett volna a pénz, amit elégettek a Dunaferr-manőverben

- 2020-tól kezdve engedte a kormány, hogy szabályosan kinevezett vezetőtestületek nélkül működjék a Dunaferr, és a gazdálkodásáról se számoljon be.
- Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.-t végül kormánydöntéssel, testre szabott jogszabállyal 2023 végén döntötték be.
- A cég 2024 márciusáig 728 milliárd forint adósságot halmozott fel.
- A Dunaferr romjain létrehozott két új termelő céget a brit-indiai hátterű Liberty szerezte meg, és stafírungnak 100 millió euró hitelt kapott a működtetéshez a kormány bankjától. Alig másfél év után azonban ezek a cégek is fizetésképtelenné váltak, és az adóssághegy további százmilliárdokkal nőtt.
- A felszámolás alatt a dolgozók bérét és az elbocsátásuk költségeit állami forrásból fedezték.
- 2025 őszén a kormány úgy döntött, hogy „megmenti az acélgyártást.” A költségeket továbbra is az adófizetők pénzéből állják.
A cikk tartalmából
Miután a Dunaferr-utódoktól elküldték az utolsó dolgozót is, a kormány eldöntötte, hogy megmenti az acélipart. Összeszedtük, mennyibe került eddig a vasmű-sztori.
