Két acélműre is elég lett volna a pénz, amit elégettek a Dunaferr-manőverben

Több mint ezer, egykori Dunaferr-alkalmazott még nem talált munkát abból a 2700 dolgozóból, akiket nyáron bocsátottak el a vasmű romjain alapított és rövid úton fizetésképtelenné vált cégektől. A Dunaferr felszámolása három éve kezdődött, és miután az utódcégektől elküldték az utolsó dolgozót is, a kormány eldöntötte, hogy megmenti az acélipart. Amelynek romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik.

2020-tól kezdve engedte a kormány, hogy szabályosan kinevezett vezetőtestületek nélkül működjék a Dunaferr, és a gazdálkodásáról se számoljon be.

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.-t végül kormánydöntéssel, testre szabott jogszabállyal 2023 végén döntötték be.

A cég 2024 márciusáig 728 milliárd forint adósságot halmozott fel.

A Dunaferr romjain létrehozott két új termelő céget a brit-indiai hátterű Liberty szerezte meg, és stafírungnak 100 millió euró hitelt kapott a működtetéshez a kormány bankjától. Alig másfél év után azonban ezek a cégek is fizetésképtelenné váltak, és az adóssághegy további százmilliárdokkal nőtt.

A felszámolás alatt a dolgozók bérét és az elbocsátásuk költségeit állami forrásból fedezték.

2025 őszén a kormány úgy döntött, hogy „megmenti az acélgyártást." A költségeket továbbr is az adófizetők pénzéből állják.