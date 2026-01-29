„Hogy gondolta ezt? Hogy a cigányokat így meg lehet alázni Magyarországon?” – Balhé, piros lap és kiabálás Lázár János fórumán

Cikkünk frissül.

Lázár János azzal kezdte a mai fórumot Gyöngyösön, hogy egy erős ország igenekre épül, de tudni kell nemet is mondani. Orbán Viktor például – mondta Lázár – nemet mondott Donald Trumpnak, amikor az orosz gázról volt szó Washingtonban, de nemet mondott Vlagyimir Putyinnak is, amikor másról volt szó. Magyar Péterről azt mondta Lázár: „Vajon aki Brüsszel embere tud-e nemet mondani Brüsszelnek?”

Az első kérdéseknél egy roma férfi azt kérdezte Lázártól, hogy milyen okon vette elő, hogy a cigányokat vécépucolásra jók csak? Ezután elmondta, hogy a magyar cigányság sok mindent eltűrt, azt is, hogy „aztán Orbán jelentette ki, hogy a cigány gyerekeket nem magyarok.”

A férfi így folytatta:

Ön minket a kispadról tett előre a migránsok helyett. Hogy gondolta ezt? Hogy a cigányokat csak így, meg lehet alázni Magyarországon? Hiszen ne felejtsék el, hogy a háború óta a cigányok építik Magyarországot.

Azt is mondta a férfi, „sok cigány elhagyta már Magyarországot az ilyen kijelentésért.” A férfi szerint a Fidesz le is mondhat 700-800 ezer „cigányszavazatról.” Ezután piros lapot mutatott Lázárnak a felszólaló.

Ennek az ügynek az előzménye, hogy múlt héten Lázár János arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”. Azt is mondta Lázár Balatonalmádiban, hogy „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.” A kijelentés az elemző szerint veszélyes lehet a Fideszre, Magyar Péter máris ellenkampányt épített rá.

Lázár most Gyöngyösön azt mondta, hogy

nekem a nap végén a fejemben nincs olyan, hogy cigány, vagy nem cigány, mert mindannyian magyarok vagyunk. Mindannyian magyarok vagyunk. Nincs olyan, hogy cigány, vagy nem cigány, mindenki ebben az országban magyar.

A miniszter azzal folytatta, hogy „ebben az országban mindenki magyar, ezt mondta Orbán Viktor is”. Szerinte „2010-ben mi a magyarországi cigánysággal kötöttünk egy megállapodást. Ennek a megállapodásnak a lényege, hogy segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalom van szükség Magyarországon.” Elmondta azt is, hogy „ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, aki munkára képes. Mindenkinek dolgoznia kell. A kormány és Fidesz kötelessége, hogy mindenkinek lehetőséget adjunk. Függetlenül attól, hogy cigány, vagy nem cigány.” Arról is beszélt Lázár, hogy a játékszabályokat mindenkinek be kell tartania.

Mindenkit integrálni akarunk.

Közben tiltakozók egy csoportja folyamatosan bekiabált. Zúgott a „mondjál le”, a „mocskos Fidesz”, a „Lázár takarodj!”, a „Fideszmaffia.”

Lázárt ezt úgy kommentálta, hogy „ennek a hangulatnak a megteremtője Magyar Péter, ő az, aki ebben az országban káoszt akar.” Szerinte Magyar Péter az, aki kijátssza a faji kártya, uszítja a cigányságot a magyarság ellen”, mindezt pedig a Rózsadombról teszi. „Ez lesz, ha Magyar Péter vezeti majd az országot, ez a káosz” – mondta Lázár, akinek beszéde közben folyamatos bekiabálások voltak.