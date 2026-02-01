Nyilvánosak a miniszterek vagyonnyilatkozatai, amelyekből egyebek mellett kiderült, hogy alig több mint 5 millió forint megtakarítása volt Orbán Viktornak a feleségével, Lévai Anikóval közös számláján 2025-ben. A miniszterelnök annak ellenére nem rendelkezik sem készpénzzel, sem semmilyen vagyontárggyal, hogy a tavalyi évtől kezdve a havi fizetése már átlépte a 7 millió forintot.

Magyar Péter a Facebookon reagált, nincstelennek nevezve Orbánt.

Ha esetleg megszorulna a hónap végén, csak szóljon

– írja Magyar, aki hozzátette, ha kormányra kerül a Tisza, 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indít minden volt képviselő, miniszter, miniszterelnök és a közeli családtagjaik ellen.

Magyar Péter vagyonnyilatkozatából egyebek mellett az derült ki, hogy megvált a 4iG-részvénytől.