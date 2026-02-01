Cikkünk frissül…

A friss vagyonnyilatkozatok alapján Orbán Viktor, Lázár János és Rogán Antal vagyoni helyzete idén is jelentős különbségeket mutat. Orbán Viktor miniszterelnök megtakarításai tovább apadtak, ezzel szemben Lázár János építési és közlekedési miniszter vagyona tovább gyarapodott: a 47 ingatlanából álló portfóliója egy újabb tétellel bővült

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Rogán Antal továbbra is a parlament egyik legmagasabb mellékjövedelmét könyveli el: a Mobilsign Kft. találmányhasznosítási díjából havonta 25 millió forintot kapott, ami ugyan kevesebb a korábbinál, de továbbra is kiemelkedően magas összeg.

Sulyok stabil, Semjén visszafogott, Orbán Balázs hitelben áll

Sulyok Tamás vagyona lényegében nem változott érdemben az előző évhez képest: továbbra is öt ingatlannal rendelkezik – két szegedi lakással, egy budapesti lakással és garázzsal, a domaszéki üdülőtanyával, valamint a balatonkenesei üdülővel –, új ingatlant nem szerzett. A köztársasági elnöknek továbbra sincs bejegyzett személygépkocsija vagy nagy értékű ingósága, és a tartozások rovat is üres maradt. A megtakarítások szerkezete kis mértékben módosult: a 2025‑ös, összesen 70 millió forintnyi (állampapír, kötvény, NYESZ) megtakarítás helyett 2026‑ban legalább 93,2 millió forintnyi kötvényt és NYESZ‑megtakarítást, valamint 13,6 millió forint bankszámla‑követelést és 9 millió forint egyéb pénzkövetelést tüntetett fel.

A vagyonnyilatkozatok alapján a KDNP elnöke, Semjén Zsolt visszafogottabb pénzügyi képet mutat: mindössze 10 millió forintnyi állampapírt és ugyanennyi készpénzt tart, emellett 13 millió forintnyi hitelintézeti és egyéb pénzkövetelést tüntetett fel. Nagy értékű ingósága vagy jelentősebb tartozása nem szerepel a nyilatkozatban.

Közvetlen főnökéhez hasonlóan Orbán Balázs sem írt sok mindent vagyonnyilatkozatába. A miniszterelnök politikai igazgatója nem tüntetett fel sem járművet, sem ingatlant, sem értékpapírban elhelyezett megtakarítást. Takarékbetétben van 30 millió forintja, illetve 40 milliós jelzáloghitele, 2,4 millió forintos szabad felhasználású hitelkerete, illetve 10 millió forintos babaváró hitele.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter 7 millió forint készpénzzel rendelkezik, ugyanakkor 22,5 millió forintos tartozása van hitelintézettel szemben. A kormányzati munkája mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kap még pénzt tudományos főmunkatársként, ahol havi bruttó bére a 500 001 és 1 000 000 forint közötti sávba esik.

Szalay‑Bobrovniczky egymilliárdos osztaléka

Szijjártó Péter külügyminiszter megtakarításai jelentősen növekedtek. Értékpapírokban összesen több mint 94 millió forintot tart, ami közel 15 millió forintos növekedés 2024-hez képest. A banki egyenlege is számottevően nőtt: míg tavaly 6,6 millió forint szerepelt a számlakövetelések között, idén már 17,3 millió forintot tüntetett fel. Ami viszont állandó, az a szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos tartozás.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megtakarításai csak minimálisan változtak az elmúlt évben: értékpapír‑állománya a tavalyi 19,8 millió forint helyett gyakorlatilag ugyanazon a szinten, 19,9 millió forinton maradt. A banki egyenlege csökkent: míg 2024-ben 20,6 millió forint szerepelt a hitelintézeti számlakövetelések között, 2025-re ez az összeg 14,7 millió forintra mérséklődött.

Szalay‑Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kilenc ingatlanból álló portfoliója nem bővült tovább, azonban jelentős likvid és befektetési vagyonnal is rendelkezik.

Értékpapír‑állománya több mint 50 millió forintos alapbefektetést és további kisebb tételeket tartalmaz, például OTP‑részvényt és életbiztosítást. Banki megtakarításai – mintegy 11,5 millió forintnyi forintszámla‑egyenleg és több mint 1,1 millió forintnyi deviza – mellett különösen figyelemre méltó, hogy a miniszter 110 millió forintos pénzkövetelést is feltüntetett.

A nyilatkozatban szerepel emellett egy 50,9 millió forintos hitelintézeti tartozás is, amely a miniszter jelenleg fennálló legnagyobb kötelezettsége. Nagy értékű ingóságot — például autót, műtárgyat vagy egyéb 5 millió forint feletti értékű tárgyat — nem írt a dokumentumba. Azt ugyanakkor feltüntette, hogy egy korábbi, gazdasági társaságtól származó osztalékelőleg bruttó összege 942 millió forint, amelyet a 2025‑ös vagyonnyilatkozatban már osztalékként számolt el.

Lantos Csaba lehet a leggazdagabb miniszter?

Tuzson Bence igazságügyi miniszter is számottevő megtakarítási portfóliót mutat fel: 48,1 millió forintnyi befektetési jegyet, kisebb összegű, 108 ezer forintos részvényt, valamint 23,5 millió forintnyi állampapírt tüntetett fel. Emellett 2 millió forint készpénzzel rendelkezik, és a hitelintézeti számlakövetelés, illetve egyéb pénzkövetelés összege összesen 98 millió forintot tesz ki.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter továbbra is ugyanazokkal a korábbi években vásárolt budapesti ingatlanokkal rendelkezik, például egy 89 négyzetméteres, teraszos II. kerületi lakással, valamint több XII. kerületi tulajdonnal, de a vagyonnyilatkozatban 60 millió forint értékű Magyar Állampapír, valamint több jelentős biztosítási tétel szerepel, köztük egy 50 millió forintos életbiztosítás, egy 30 milliós balesetbiztosítás és egy 20 milliós egészségbiztosítás. Emellett 2 millió forint készpénzt, további 7 millió forintnyi forint- és devizaalapú bankszámlakövetelést, valamint egy kisebb, önkéntes nyugdíjpénztári követelést is feltüntetett.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter vagyonnyilatkozata alapján továbbra is jelentős vagyonnal rendelkezik, miközben ingatlanállománya változatlan: mindössze egyetlen, még 2001‑ben vásárolt tokaji zártkerti ingatlant tüntet fel. Pénzügyi portfóliója rendkívül széles és nagyságrendileg több százmillió forintos, sőt egyes elemeit tekintve milliárdos nagyságrendű.

A bevallásban szereplő értékpapírok között számos euró- és dolláralapú kötvény, ETF és befektetési termék szerepel, egyes tételek több tízezer eurós névértékkel. Ehhez jön egy nagyjából 82,5 millió forintos PMÁP‑állomány, valamint több százmillió forintnyi bankbetét: 279 millió forint takarékbetétben, 94 millió forint forintszámlán és további 325 millió forintnyi devizaszámla‑követelés.

A miniszter egyéb pénzkövetelései különösen figyelemre méltók: a Lantos Zrt. felé fennálló kölcsön- és vételárkövetelés együtt csaknem 1,2 milliárd forint, ehhez járulnak a több tízmilliós nyugdíjbiztosítási és pénztári megtakarítások.

Lantos Csabának nincs nagy értékű ingósága: a vagyonnyilatkozat egyetlen járművet tartalmaz, egy 2022‑ben vásárolt Suzuki Swiftet. Tartozásai minimálisak a vagyon nagyságrendjéhez képest: mindössze 2,3 millió forint hitelkártya‑tartozást tüntetett fel, más adósságot nem. A jövedelmi rész alapján a miniszter számos vállalati és alapítványi testületben tölt be pozíciót a Richter Gedeon Nyrt.-től a 4iG‑n át a Solus Capitalig.

Bánki Erik fideszes képviselő, a gazdasági bizottság elnöke tavaly vett egy BMW C4 motorkerékpárt, így már három motorral rendelkezik, valamint 400 ezer euró értékű életbiztosítás is szerepel a bevallásában, 1,9 millió forintnyi lakástakarék és 2 millió forint készpénz mellett. A képet ugyanakkor jelentősen árnyalja a kiugró adósságállomány: a politikus 473,4 millió forinttal tartozik hitelintézetnek, és 72 millió forinttal magánszemélyeknek, vagyis a parlament egyik legnagyobb összegű tartozását vallotta be.

Magyar Péter megvált a 4iG-részvénytől

Most már az európai parlamenti képviselőknek is közzé kell tenniük a vagyonnyilatkozatukat, így kiderült, hogy Magyar Péter vagyoni helyzetében is történt némi változás. A 2025 nyarán kiadott szöveg 72,9 millió forintnyi értékpapírt említett, köztük egy 20 forintos névértékű 4iG‑részvényt is. A friss, 2025-ös vagyonnyilatkozatban azonban nem szerepel 4iG‑részvény, és az értékpapír‑megtakarítások tényleges összege körülbelül 62 millió forint. Ezek a következő tételekből állnak: egy 10 milliós Accorde Abacus befektetés, két 10–15 millió forintos OTP‑alap, valamint két 35 ezer eurós euróalapú befektetés, amelyek egyenként mintegy 13,5 millió forintot érnek.

A készpénzállomány mindkét nyilatkozat szerint 3 millió forint, viszont jelentős eltérés mutatkozik a bankszámla‑egyenlegben: a korábbi összefoglaló 10,5 millió forintot említett, míg a friss dokumentum egy 1,19 millió forintos forintszámla‑egyenleget, valamint 79 227 eurót tüntet fel a devizaszámlán (ez 30,5 millió forintot ér), így a teljes banki megtakarítás mintegy 31,7 millió forint.

A tartozásoknál csak kisebb korrekciók láthatók: a friss nyilatkozat 3,44 millió forintos hitelkártya‑tartozást és 5,8 millió forintos magánszemélyek felé fennálló adósságot rögzít, és mindkét dokumentumban ugyanaz a négy ingatlan szerepel: egy 216 négyzetméteres és egy 49 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakás, egy 25 négyzetméteres garázs, valamint egy 7926 négyzetméteres, művelés alól kivett beépítetlen telek Balatonhenyén.

A nagy értékű ingóságok listája is megegyezik, ugyanakkor a Tisza elnökének a jelenlegi bevétele kizárólag európai parlamenti képviselői tisztségéből származik, annak ellenére, hogy 100 százalékos tulajdonosa és vezérigazgatója az LLM Zrt.-nek.