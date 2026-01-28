napi hírösszefoglaló
Zih Zsolt / MTVA
24.hu
2026. 01. 28. 21:07
Zih Zsolt / MTVA
  • Meghalt Voith Ági
  • Vérplazmabiznisz: közel két évvel riportunk után az állam végre gátat vet az „öngyilkos plazmaadásnak”
  • Orosz dróntámadás ért egy, a magyar határ mellől indult vonatot Ukrajnában, öten meghaltak
  • Zelenszkijt Moszkvába hívják az oroszok, hogy találkozzon Putyinnal
  • Minerva Intézet: Tovább nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben – Török Gábor szerint ha igaz, akkor szinte behozhatatlan ez az előny
  • A Tiszából kiugrott önkéntes az Indexen beszélt Magyar Péterről és a Tisza-csomagról, a Tisza párt elnöke perrel fenyeget
  • Több száz fekete WC-kefét borítottak Lázár János batidai kastélya elé – videó
  • „Besokalltam” – távozik az érdi szakrendelő igazgatója
  • Eltűnt és keresik Rokonál Benedek Lőrincet, Borbás Marcsi kollégáját
  • Jákli Mónika balesete: hivatalos nyilatkozatot adott ki a rendőrség
  • Nagyot harcolt, csak a végjátékban fogyott el a férfi kézilabda-válogatott

Jákli Mónikáról az édesanyja: Úgy érezte, hatalmas nyomás nehezedik rá
Rékasi Zsigmond: Arra keltem, hogy gyakorlatilag ordítottam a fájdalomtól
Magyar Péter lemondta a találkozót a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával, két okot jelölt meg
Olyan vírus terjed Indiában, amely a WHO szerint akár újabb világjárványt is kirobbanthat
Mintha minden nap hétfő lenne – tényleg létezik a „januári depresszió”?
