Újabb fejezetéhez érkezett Magyar Péter és az Index háborúja: a téma ezúttal a lap szerdán megjelent cikke, amelyben Csercsa Balázs nyilatkozik, aki múlt héten bejelentett távozásáig a Tisza önkéntese volt, illetve az egyházügyi munkacsoport vezető tisztségének várományosa.

Csercsa január 20-án a Facebookon közzétett posztjában jelentette be, hogy otthagyja a Tiszát. Állítása szerint hosszas vívódás után tett így, mostanra viszont belátta, hogy „nem tud többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket megtapasztalt”.

A féri a lapnak elmondta, négy évvel ezelőtt az akkori ellenzéki összefogás, és az élén álló Márki-Zay Péter kampányában is aktív volt, Komárom-Esztergom megyében volt koordinátor.„Amikor – a Tisza vezetőinél jóval korábban – megláttam a Fidesz–KDNP-állampárt vezetésének súlyos visszásságait és visszaéléseit, már a 2021–2022-es kampányban Márki-Zay Péter ellenzéki erejéhez csatlakoztam (…) Akkor mindenkit hideg zuhanyként ért a választási eredmény, és emiatt Magyar Péter feltűnését friss szellőnek, új reménynek láttam.”

A kilépő önkéntes az állítólagos Tisza-csomagról is beszélt

A civilben bibliakutató férfi fellidézte, hogy Magyar pártjának indulása után több Tisza-szigetnek is tagja lett, kivette a részét az önkénteskedésből, majd egy idő után lehetősége adódott, hogy szakpolitikai munkacsoporthoz is csatlakozzon. Ez esetében az egyházügyet jelentette. „Egymagam alkottam meg a Tisza egyházügyi programtervét, és vezettem végig azt a különféle egyéb munkacsoportokkal és pártvezetőkkel való egyeztetéseken, finomításokon. Ezenkívül is, a pártvezetés kérésére, különféle ad-hoc feladatokat végeztem, például állásfoglalásokat, háttéranyagokat, külső megkeresésekre választervezeteket készítettem, illetve kapcsolatba léptem külső szervezetek és egyházak vezetőivel társadalmi egyeztetés céljából” – mondta ezzel kapcsolatban

Távozása okaként azt jelölte meg, hogy állítása szerint a párt vezetése egy „szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát.

Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni

– fogalmazott Csercsa Balázs, azt is hozzátéve még, hogy szerinte Magyar Péter, amikor „a valódi arcát mutatja”, autokratikus, lekezelő és agresszív, és kizárólag az ő véleményét szabad csak harsogni a párton belül.

A kilépő önkéntes beszélt arról a több száz oldalas dokumentumról is, ami épp az Indexen jelet meg elsőként tavaly ősszel: erre a lap, illetve a kormánypropaganda a Tisza Párt adóügyi elképzeléseiként hivatkozik egyebek között kutya- és macskaadóval. A bíróság ugyanakkor január közepén kimondta, hogy ez a bizonyos több száz oldalas irathalom hamisítvány, és semmi köze a Tisza Párthoz.

Csercsa ennek ellenére így fogalmazott a témában:

A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése (…) amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.

Magyar Péter perrel fenyeget

Az Index-cikk megjelenése után Magyar Péter a Facebookon reagált az elhangzottakra: Csercsát a Tiszából sértődés miatt kiugrott személyként jellemezte, aki épp az Indexen mondja vissza a „Fidesz által korábban szó szerint megírt propagandahazugságokat”.

Csercsa Balázs az egyházügyi munkacsoportunkban dolgozott önkéntesként: Az ott folytatott munkája rengeteg kivetnivalót hagyott maga után. Ezt követően jelentkezett országgyűlési képviselőnek. Én magam hallgattam meg. Rögtön nyilvánvaló volt, hogy alkalmatlan lenne a feladatra, többek között azért, mert a Tisza álláspontjával teljesen ellentétes álláspontot képviselt több fontos területen. Ezt követően nyilvánvalóan sértődésből eladta magát a korrupt, aljas hatalomnak. Az általa az Indexnek elmondottakból egy szó sem igaz

– vázolta saját verzióját a történtekről a Tisza Párt elnöke, aki nyugtázta, hogy nem Csercsa „az első áruló és valószínűleg az utolsó sem”, ettől függetlenül mind az ő, mind az Index esetében megteszik a szükséges jogi lépéseket.