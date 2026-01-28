Orosz dróntámadás ért egy, a magyar határ mellől indult vonatot Ukrajnában, öten meghaltak

Öt ember meghalt Ukrajna északkeleti részén, amikor orosz dróntámadás ért egy személyvonatot, ami a magyar határ mellett fekvő Csapról indult az Izjumi járásban fekvő Barvinkove városába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekménynek nyilvánította az esetet.

A Reuters azt írja, ukrán híradások korábban arról szóltak, hogy a vonaton 155 személy utazott, később Zelenszkij már 200 utasról írt, közülük az elnök szerint 18-an utaztak abban a kocsiban, amit találat ért. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint a támadást három drón hajtotta végre.

Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Olekszandr Percovszkij, az ukrán nemzeti vasúttársaság vezérigazgatója köszönetet mondott a mentőcsapatoknak és a vonat épen maradt utasainak, akik segítettek az evakuálásában, és ígéretet tett arra, hogy a vonatok továbbra is közlekedni fognak. Mint fogalmazott, az ország egyes területein szigorú biztonsági intézkedések lesznek érvényben, de még a legveszélyesebb körülmények között sem adják fel a személyszállítást.