Orosz dróntámadás ért egy, a magyar határ mellől indult vonatot Ukrajnában, öten meghaltak

2026. 01. 28. 09:18
Volodimir Zelenszkij videót osztott meg a lángoló szerelvényről.

Öt ember meghalt Ukrajna északkeleti részén, amikor orosz dróntámadás ért egy személyvonatot, ami a magyar határ mellett fekvő Csapról indult az Izjumi járásban fekvő Barvinkove városába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekménynek nyilvánította az esetet.

A Reuters azt írja, ukrán híradások korábban arról szóltak, hogy a vonaton 155 személy utazott, később Zelenszkij már 200 utasról írt, közülük az elnök szerint 18-an utaztak abban a kocsiban, amit találat ért. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint a támadást három drón hajtotta végre.

Olekszandr Percovszkij, az ukrán nemzeti vasúttársaság vezérigazgatója köszönetet mondott a mentőcsapatoknak és a vonat épen maradt utasainak, akik segítettek az evakuálásában, és ígéretet tett arra, hogy a vonatok továbbra is közlekedni fognak. Mint fogalmazott, az ország egyes területein szigorú biztonsági intézkedések lesznek érvényben, de még a legveszélyesebb körülmények között sem adják fel a személyszállítást.

