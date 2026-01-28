bárány zsoltdr romics lászló egészségügyi intézményérdfelmondás
Belföld

„Besokalltam” – távozik az érdi szakrendelő igazgatója

Farkas Norbert / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 01. 28. 15:42
Farkas Norbert / 24.hu
Bárány Zsolt a Facebookon tette közzé búcsúüzenetét, amiben azt írta, keserű az utolsó nap. Az érdi szakrendelő folyamatos orvoshiánnyal küzd.

Múlt hét csütörtökön felmondott Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója. A 70 ezres város szakrendelőjének vezetője szerda délután posztolt arról a Facebookon, hogy ez az utolsó munkanapja. „Keserű utolsó nap” – írta Bárány, aki hozzátette, nehéz szívvel búcsúzik.

Megkerestük a távozó igazgatót, aki nyilatkozni nem akart, mindössze annyit mondott:

Besokalltam.

Vége a szélmalomharcnak

Bárány Zsolt felmondása napján, január 22-én egy korábbi, háziorvosokkal folytatott levelezésből idézett a szakrendelő Facebook oldalán:

„Don Quijote alakja a reménytelen küzdelmek (szélmalomharcok) allegóriája lett. Gondolkodom azon, hogy leveleimet a jövőben így írom alá: D.Q.”

Az üzenetet ezzel zárta:

A szélmalomharc ezennel véget ért.

Az erdmost.hu korábban arról cikkezett, hogy egy érdi lakos nyílt levelet intézett a Romics főigazgatójához, amely arra az évek óta tapasztalható problémára mutatott rá, mely szerint hosszú várólisták alakultak ki a fontosabb szakrendeléseken, csak több hónapnyi várakozás után lehet ellátáshoz jutni Érden.

Néhány nappal később Bárány Zsolt bejelentette távozását. A lap akkor megkereste a főigazgatót, aki elmondta, hogy a nyílt levél nem volt hatással a döntésére, egyszerűen csak ekkor telt be a pohár,

belefáradt a sokfrontos, kilátástalan küzdelembe.

Az orvoshiány állandó probléma a 120 ezer ember ellátásáért felelős intézményben. Bárány Zsolt korábban többször posztolt arról, hogy éppen milyen szakorvosokat keres az érdi rendelő. Előfordult az is, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár kijelentését kritizálta. 

Mai búcsúüzenetében arról is ír, hogy egy távozásával kapcsolatos és az Érdmost-on megjelent cikk alatti komment miatt feljelentést tesz.

Az érdi szakredenlő helyzetérő ebben a cikkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó
Nem lőné le az aranytojást tojó tyúkot az érdi szakrendelő igazgatója, aki szerint nincs jobboldali és baloldali tüdőrák
120 ezer ember ellátásáért felel az érdi szakrendelő, amelynek vezetője nemcsak gyógyítani, hanem informálni is akarja a betegeket – ezért írja ki például a Facebookra, ha nincs nőgyógyász, onkológus vagy műtőssegéd. Interjú Bárány Zsolttal, aki azt is elárulta, miért nincs szüksége a megyei jogú városnak kórházra, de még CT-re vagy MR-re sem.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Tiszából kiugrott önkéntes az Indexen beszélt Magyar Péterről és a Tisza-csomagról, a Tisza párt elnöke perrel fenyeget
Minerva Intézet: Tovább nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben
Válasz Online: A gyámügy visszavett egy kislányt, mert Magyarországon „migránsok” nem fogadhatnak örökbe
HVG: leállás a paksi atomerőműben, nagyobb a baj, mint gondolták
orbán anita
„Miniszterünk támogatja Orbán Anita jelölését” – így nézett ki a külügy levelezése öt éve a Tisza politikusáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik