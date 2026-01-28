„Besokalltam” – távozik az érdi szakrendelő igazgatója

Múlt hét csütörtökön felmondott Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója. A 70 ezres város szakrendelőjének vezetője szerda délután posztolt arról a Facebookon, hogy ez az utolsó munkanapja. „Keserű utolsó nap” – írta Bárány, aki hozzátette, nehéz szívvel búcsúzik.

Megkerestük a távozó igazgatót, aki nyilatkozni nem akart, mindössze annyit mondott:

Besokalltam.

Vége a szélmalomharcnak

Bárány Zsolt felmondása napján, január 22-én egy korábbi, háziorvosokkal folytatott levelezésből idézett a szakrendelő Facebook oldalán:

„Don Quijote alakja a reménytelen küzdelmek (szélmalomharcok) allegóriája lett. Gondolkodom azon, hogy leveleimet a jövőben így írom alá: D.Q.”

Az üzenetet ezzel zárta:

A szélmalomharc ezennel véget ért.

Az erdmost.hu korábban arról cikkezett, hogy egy érdi lakos nyílt levelet intézett a Romics főigazgatójához, amely arra az évek óta tapasztalható problémára mutatott rá, mely szerint hosszú várólisták alakultak ki a fontosabb szakrendeléseken, csak több hónapnyi várakozás után lehet ellátáshoz jutni Érden.

Néhány nappal később Bárány Zsolt bejelentette távozását. A lap akkor megkereste a főigazgatót, aki elmondta, hogy a nyílt levél nem volt hatással a döntésére, egyszerűen csak ekkor telt be a pohár,

belefáradt a sokfrontos, kilátástalan küzdelembe.

Az orvoshiány állandó probléma a 120 ezer ember ellátásáért felelős intézményben. Bárány Zsolt korábban többször posztolt arról, hogy éppen milyen szakorvosokat keres az érdi rendelő. Előfordult az is, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár kijelentését kritizálta.

Mai búcsúüzenetében arról is ír, hogy egy távozásával kapcsolatos és az Érdmost-on megjelent cikk alatti komment miatt feljelentést tesz.

